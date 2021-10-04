Расследование: Окружение Лукашенко добывало золото в Африке

Сын Виктора Шеймана, бывшего управляющего делами президента Беларуси, занимается тайной добычей золота в Зимбабве, выяснили авторы международного журналистского расследования "Досье Пандоры". Об участии Сергея Шеймана в этом бизнесе говорится в опубликованном в понедельник, 4 октября, расследовании литовского центра Siena, Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и телекомпании "Белсат" при содействии "Еврорадио" в рамках "Досье Пандоры".

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Согласно этим данным, Сергей Шейман имеет отношение к совместной горнодобывающей компании Zim Goldfields, договор о создании которой его отец и власти африканской страны подписали в марте 2018 года. Незадолго до этого, в декабре 2017 года, Шейман-младший вместе с бизнесменом Александром Зигманом, поставлявшим белорусскую технику в Африку, зарегистрировали на Сейшельских островах компанию Midlands Goldfields Foundation.

70 процентов в компании Zim Goldfields принадлежит белорусам

Британская компания с аналогичным названием представляла интересы сейшельской фирмы в Зимбабве и в апреле 2018 года получила 70-процентную долю в совместном предприятии Zim Goldfields Limited. Оставшаяся доля отошла к Корпорации развития горнодобывающей промышленности Зимбабве (ZMDC), выяснили журналисты.

Уже в мае 2018 года Zim Goldfields получила гранты на разработку месторождений золота в Зимбабве с пониженной налоговой ставкой и привлекла к ней белорусскую компанию "Белгеопоиск", в тот момент связанную с управделами президента Беларуси, которым руководил Виктор Шейнман, указывается далее.

Бизнес в Зимбабве оказался в фокусе СМИ в связи с трагедией

Внимание СМИ разработка золотых месторождений в Зимбабве привлекла в конце 2020 года в связи с трагедией в шахтах в районе Мутаса, когда подрядная организация из Китая начала засыпать открытые карьеры на участке, принадлежавшем Zim Goldfilds, еще до того, как их покинули все добытчики.

В результате погребенными заживо оказались десять местных работников, тела двух из них были найдены, пишет "Еврорадио". Родственникам этих двух золотодобытчиков выплатили компенсации в размере 955 долларов. "Эта новость и упоминание об уплате налогов в районе Мутаса — единственные появления белорусской горнодобывающей компании Zim Goldfields в открытых источниках", — отмечает далее "Еврорадио".

Журналистское расследование "Досье Пандоры"

Расследование под названием "Досье Пандоры" проводилось на протяжении двух лет, в нем участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций, включая турецкую редакцию DW. Они изучили 11,9 млн конфиденциальных документов, которые демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов.

В числе фигурантов "досье" оказалось большое количество российских чиновников, их родственников и ближайшего окружения. В материалах расследователей, в частности, упоминается близкая подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих, называемая матерью его третьей дочери, глава президентской администрации Антон Вайно и зять Сергея Лаврова Александр Винокуров. Единственным российским участником расследования было издание "Важные истории".