Расследование: пилоты разбившегося в Пакистане Airbus отвлекались на обсуждение пандемии

Пилоты самолета Airbus A320, разбившегося 22 мая в городе Карачи, во время полета отвлекались на разговоры о пандемии коронавируса. Об этом говорится в материалах предварительного расследования властей Пакистана, сообщает "Дождь" со ссылкой на Reuters.

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Результаты расследования представил министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан. По его словам, лайнер был полностью исправен, однако пилоты не были "сфокусированы" на полете из-за пандемии.

Расшифровки бортового самописца показали, что пилоты дискутировали на тему COVID-19. "Их семьи пострадали, поэтому они обсуждали коронавирус", — отметил Хан.

Он рассказал, что лайнер стал заходить на посадку со слишком большой высоты. Диспетчеры сообщили экипажу об этом, но пилоты проигнорировали предупреждения. По словам министра, командир экипажа сказал "я разберусь", после чего продолжил обсуждать коронавирус.

22 мая самолет Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалиний" потерпел крушение при заходе на посадку в Карачи. В результате погибли 97 человек, несколько пассажиров выжили.