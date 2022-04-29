Расследование "Схем": в России готовятся планы создания "Южной Руси"

Кремль рассматривает сценарий организации квазигосударства под названием "Южная Русь" на украинских территориях, захваченных российской армией, утверждается в расследовании проекта Радио Свобода "Схемы".

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Планы по созданию нового государства изложены в документе, который получили "Схемы". Документ носит название "Манифест Южнорусского Народного Собора". Журналисты проанализировали документ и выявили причастных к его разработке людей среди руководства партии "Единая Россия".

Так называемый "Манифест" начинается с объяснения, что государство Украина после свержения "законно избранного президента" в 2014 году "утратило легитимность в границах УССР", и "в ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины" некий Южнорусский Народный Собор объявляет о решении взять власть в свои руки и учредить "новое государство Южная Русь" как наследницу "Киевско-Новгородской Руси с Ильей Муромцем и Александром Невским", наследницу Запорожской Сечи, наследницей "Новороссии, созданной Екатериной Великой", а заодно правопреемницей УССР.

В тексте русский назван языком, а украинский — наречьем. Манифест объявляет о планах "всенародного референдума".

Как сообщают "Схемы", метаданные документа помогли установить вероятного автора — Романова Романа Николаевича — и дату его создания — 16 апреля, компьютер, на котором документ был создан, принадлежит "Единой России". Роман Романов является заместителем председателя Центрального исполнительного комитета "Единой России". По словам источников "Схем", "манифест" был передан главе исполкома "ЕР" Андрею Турчаку, затем Дмитрию Грызлову, помощнику российского бизнесмена Константина Малофеева.

В последнее время ряд СМИ со ссылкой на источники, а также представители украинских властей говорили о подготовке референдума в Херсонской области — говорилось о возможности провозглашения так называемой Херсонской народной республики. Ряд российских чиновников также говорил о возможности ее присоединения к аннексированному Крыму в рамках России. В оккупационной администрации в четверг заявили, что в данный момент референдум не готовится.

В 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, в России обсуждались планы создания так называемой "Новороссии" за счет отторжения от Украины территорий южных и восточных областей. Тогда они не были реализованы, а в ходе нынешней войны слово "Новороссия" практически не употребляется.