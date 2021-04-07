Расследование: в Крыму установили оборудование из ЕС в обход санкций
Foto: AFP/Scanpix

На станции водоснабжения Симферополя, торжественно открытой 18 марта 2021 года, в день седьмой годовщины аннексии Крыма Россией, в обход санкций ЕС были установлены насосы немецкой компании Siemens и датской Grundfos. Об этом сообщают журналисты-расследователи онлайн-издания Scanner project в среду, 7 апреля.

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После оккупации Крыма Россией Совет ЕС в 2014 году принял решение о запрете продажи определенных товаров и технологий для использования в Крыму. Под этот запрет подпадает и оборудование для станций водоснабжения.

Нехватка пресной воды в Крыму

Проблема обеспечения полуострова пресной водой — одна из основных в Крыму. До российской аннексии водоснабжение полуострова осуществлялось через Северо-Крымский водоканал, однако после оккупации он был перекрыт украинскими властями. Ответственным за строительство новой системы водоснабжения был назначен заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин.

Для улучшения водоснабжения Симферополя на базе артезианских скважин начали строить Бештерек-Зуйский водозабор. Государственные СМИ, освещая ход строительства, подчеркивали, что для проекта используется российское оборудование. Однако в сюжете телеканала "Россия 1" о запуске водозабора в кадр попало оборудование с логотипами Siemens и Grundfos.

Кто строил станцию водоснабжения в Симферополе

Официально проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы объекта "Бештерек-Зуйский водозабор" вела московская компания ООО "Современные системы реновации". С июня 2020 года она на 70 процентов принадлежит Михаилу Буренко — руководителю журнала "Полимерные трубы", учредителем которого, в свою очередь, является группа компаний (ГК) "Полипластик".

Владельцы этой ГК — зарегистрированные на Кипре компании Radius Systems Holdings Ltd и APG Polyplastic Group Ltd, а совладельцы и руководители "Полипластика" — Мирон Гориловский и Валентин Буяновский — по данным британского коммерческого реестра, являются резидентами Великобритании.

Поскольку попадание под санкции ЕС могло серьезно повредить бизнесу ГК "Полипластик", для выполнения госконтракта на строительство объекта в Крыму было использовано отдельное юридическое лицо, указывают расследователи Scanner project.

Турбина Siemens в Крыму

Судя по всему, продажа европейского оборудования для использования на станции водоснабжения в Симферополе — не единственное нарушение санкций ЕС, связанное с крупными европейскими производителями. Так, по данным Scanner project, для обеспечения Крыма электроэнергией на аннексированном полуострове в 2017 году были также использованы газотурбинные установки Siemens.

При закупке российская сторона указала, что задействованы они будут в Тамани, на противоположном берегу Керченского пролива. "Siemens в эти заверения с готовностью поверил", — резюмируют журналисты.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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