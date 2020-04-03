Ратас: Судя по прогнозам, в ближайшие недели ситуация в Эстонии ухудшится

Правительство составляет план выхода из кризиса, но это не означает, что вызванный распространением коронавируса пик кризиса преодолен, передает rus.err.ee.

"В ближайшие недели ситуация скорее ухудшится, — сказал в интервью "Актуальной камере" премьер-министр Юри Ратас, сославшись на удвоившееся за сутки число смертей от Covid-19. — Мы сейчас составляем стратегический план, в том числе по выходу из кризиса, но это не означает, что пик преодолен и мы потихоньку начнем выходить. Очень жаль, но сейчас я не могу этого сказать".

Ратас отметил, что есть и положительные новости, но в ближайшее время ограничения, тем не менее, сняты не будут.

"Если мы посмотрим на другие характеристики, например, на госпитализацию, то в некоторой степени наблюдается стабилизация, но нельзя делать выводы на основании пары дней. К сожалению, прогнозы показывают, что в ближайшие недели ситуация скорее ухудшится, нежели улучшится", — повторил премьер-министр.

В четверг на заседании кризисной комиссии обсуждались варианты более безопасного передвижения людей в возрасте старше 70 лет, входящих в группу риска. По словам Ратаса, следует рассмотреть введение правила передвижения в магазинах с дистанцией в четыре метра.