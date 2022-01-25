Ратас: в Эстонии необходимо начать подготовку к отмене ковидных паспортов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Спикер Рийгикогу и председатель Центристской партии Юри Ратас сказал сегодня во время прямой трансляции в своем аккаунте в Facebook, что, по его мнению, следовало бы начать подготовку к отмене ковидных паспортов (свидетельствующие о вакцинации или перенесенном заболевании) и вновь ввести в обращение экспресс-тесты.

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Ратас сказал, что на его взгляд, отрицательный результат теста можно было бы везде акцептировать наравне с ковид-сертификатом, но затем добавил, что следовало бы начать подготовку к отмене ковидных паспортов. "В любом случае экспресс-тесты должны вернуться", — сказал Ратас.

По словам председателя Рийгикогу, ковид-паспорт должен сохраниться в качестве проездного документа, но для прохода в кинотеатр, кафе или в спа он не должен быть нужен. "Когда в семью вносится этот раскол — одному можно в кино, а другому нельзя, то это вызывает душевное напряжение", — объяснил свою позицию Ратас.

По мнению лидера центристов, нужно вновь сплотить общество, и непривитые люди должны получить возможность участвовать в общественной жизни. В то же время он подчеркнул, что вакцинация — необходима и рекомендовал всем сделать бустерную дозу.

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