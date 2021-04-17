Рауль Кастро объявил об уходе с поста лидера Коммунистической партии Кубы
Foto: AFP/Scanpix

Рауль Кастро объявил об уходе с поста лидера Коммунистической партии Кубы, это произошло на съезде партии, передает телеканал "Дождь" со ссылкой на Reuters. "Я горячо верю в силу, примерный характер и понимание моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов, стоя на стременах, защищать отечество, революцию и социализм", — сказал Кастро.

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Он сообщил, что передал власть группе опытных соратников.

С 1959 года Кубу после революции возглавлял Фидель Кастро, с 2006 года большинство его обязанностей начал исполнять его брат Рауль. В апреле 2011 года Рауль Кастро официально стал главой Коммунистической партии страны.

NBC News сообщает, что многие аналитики считают, что Кастро все равно останется самой влиятельной фигурой на острове. В этом году ему исполнится уже 90 лет.

Издание также отмечает, что смена руководства на Кубе происходит на фоне роста протестных настроений, связанных с развитием общедоступного интернета, а также падения экономики из-за пандемии. Кроме того, в этом году США вернули Кубу в список стран, спонсирующих терроризм.

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