Размером с авиалайнер. К Земле приближается новый гигантский астероид
Foto: Shutterstock

Астероид размером с авиалайнер приближается к планете. Об этом сообщили специалисты NASA.

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По их расчетам, небесное тело пройдет ближайшую точку от планеты 18 декабря. Его расчетный диаметр составляет от 23 до 52 метров. Притом ближайшая точка траектории полета астероида к Земле будет на расстоянии 6,97 млн км. Его скорость в этой точке составит около 7,65 км/с.

Однако это не единственный астероид, приближающийся к Земле. Также 18 декабря рядом с планетой будет пролетать еще одно небесное тело размером 5,3-12 метров. Его максимальная точка сближения с Землей составит около 791 тыс. км.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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