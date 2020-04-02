Разведка США сочла заниженными данные Китая по заболевшим от коронавируса

Китай занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад американского разведывательного сообщества.

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По словам собеседников агентства, которые ознакомились с докладом, очевидно, что Китай намеренно предоставлял неполные данные как по заразившимся, так и по смертельным исходам. Собеседники агентства отметили, что доклад носит секретный характер, поэтому отказались говорить о деталях. Они добавили, что доклад был передан в администрацию США на прошлой неделе.

Вспышка началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года, передает "Интерфакс". По данным Университета Джонса Хопкинса, Китай сообщил о 82 000 инфицированных и 3,3 тыс. летальных исходах, в то время как в США выявлено 189 000 случаев заражения и более 4 000 летальных исходов.

Ранее на этой неделе эксперт по иммунологии при госдепартаменте США Дебора Биркс заявила, что медицинское сообщество истолковало китайские данные так: "это было серьезно, но не настолько, насколько кто-либо ожидал".

"Именно потому, что нам, вероятно, не хватало значительного объема данных, мы видим то, что произошло в Италии и Испании", — добавила Биркс.

Bloomberg отмечает, что агентству пока не удалось получить комментарии службы по связям с общественностью Белого дома и посольства КНР в Вашингтоне.

Ранее, 19 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что утаивание информации о коронавирусе властями Китая способствовало возникновению пандемии Covid-19.

"Мир платит очень большую цену за то, что они сделали", — отметил американский президент.

Заболевание Covid-19, вызванное новым коронавирусом SARS-CoV-2, начало распространяться из китайского города Ухань — административного центра китайской провинции Хубэй — в декабре 2019 года. Инфекция быстро приняла характер эпидемии и вышла за пределы страны.

Ужесточение цензуры и попытки помешать распространению информации о коронавирусе начались фактически еще до начала эпидемии. Одним из тех, кто первым забил тревогу, был врач Ли Вэньлян, который известил коллег о новом вирусе. Вскоре после этого Ли вызвали в полицию и потребовали прекратить сеять панику и публично извиниться. Чуть позже доктор сам заразился коронавирусом и скончался 7 февраля.

На фоне такой политики китайских властей споры о числе жертв коронавируса в КНР продолжаются до сих пор. В конце марта министерство промышленности и информатизации КНР сообщило, что в феврале во всех провинциях страны резко уменьшилось число пользователей телефонов. Причем речь и о мобильных, и о стационарных. Данные сравнивали с аналогичными за ноябрь 2019 года.

Пользователей сотовой связи было 1 600 957 000, стало — 1 579 927 000. То есть на 21 млн меньше. Пользователей стационарных телефонов убавилось на 840 000, пишет EADaily.

"Уменьшение числа стационарных пользователей может быть связано с общенациональным карантином — многие предприятия малого бизнеса закрылись и отключили номера, — отмечает канал NTD. — Но чем объяснить уменьшение числа активных сотовых номеров?"

Возможно, у кого-то из трудовых мигрантов могло быть два номера сотовой связи. Один — в родном городе, второй — по месту работы. И в феврале они могли закрыть один из них, поскольку не смогли вернуться на работу, предположил эксперт по Китаю Тан Цзинюань.

Также экономическая нестабильность, возможно, побудила некоторых пользователей отключить свои номера. Но даже если учесть все эти факторы, потеря как минимум нескольких миллионов пользователей все равно остается без объяснения.

"Даже если бы лишь 10% номеров были деактивированы по причине смерти от коронавируса, то это уже 2 миллиона человек", — говорит Тан Цзинюань.