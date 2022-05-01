Разведка Украины: Россия может готовить провокации в Приднестровье
Foto: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

На майских праздниках Россия может устроить провокации в самопровозглашенном Приднестровье, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Разведка опубликовала фото газеты "Приднестровье. Экстренный выпуск", датированное 2 мая 2022 года. В "официальном обращении" жителей Приднестровья к Владимиру Путину, опубликованном на первой полосе издания, говорится о "многочисленных кровавых терактах" и просьбе "привлечь вооруженные силы ПМР к действиям армии РФ".

Украинская разведка полагает, что ответственность за провокации Россия возложит на Украину.

Главный редактор газеты "Приднестровье" Александр Карасев назвал эту информацию фейком. В своем комментарии "Новостям Приднестровья" он заявил, что следующий номер газеты выйдет 5 мая, а "никакого дополнительного спецвыпуска не было".

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