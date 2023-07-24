"РБК-Украина": атака беспилотников на Москву была спецоперацией украинской разведки
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Атака двух беспилотников на Москву в ночь на 24 июля была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом изданию "РБК-Украина" заявили источники в украинских спецслужбах.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Собеседники журналистов добавили, что "все пташки долетели до Москвы".

Кроме того, ночную атаку беспилотников на Москву, а также на аннексированный Крым прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов. Чтобы там не происходило, но этого будет больше", — написал он в своем телеграм-канале. При этом чиновник не заявил прямо, что за атаками стоит официальный Киев.

Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два беспилотника атаковали два нежилых здания в городе. Обломки одного дрона упали около дома номер 17 на Комсомольской проспекте, где неподалеку также находится здание Минобороны РФ. Второй беспилотник попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева. В здании выбиты стекла на двух верхних этажах. О пострадавших не сообщалось. Минобороны РФ обвинило "киевский режим" в попытке теракта. Официально власти Украины атаку никак не комментировали.

Также утром 24 июля об атаке дронов на Крым сообщил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов. По его словам, в результате нападения произошли взрывы на складе боеприпасов в Джанкойском районе. Минобороны РФ отчиталось, что за ночь сбило 17 беспилотников в небе над Крымом.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Ko darīt Limbažos? Idejas izzinošām un lustīgām brīvdienām
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā
Kā Latvijai skolot labus līderus. Saruna ar filozofu Ventu Sīli
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē