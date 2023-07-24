"РБК-Украина": атака беспилотников на Москву была спецоперацией украинской разведки

Атака двух беспилотников на Москву в ночь на 24 июля была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом изданию "РБК-Украина" заявили источники в украинских спецслужбах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Собеседники журналистов добавили, что "все пташки долетели до Москвы".

Кроме того, ночную атаку беспилотников на Москву, а также на аннексированный Крым прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов. Чтобы там не происходило, но этого будет больше", — написал он в своем телеграм-канале. При этом чиновник не заявил прямо, что за атаками стоит официальный Киев.

Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два беспилотника атаковали два нежилых здания в городе. Обломки одного дрона упали около дома номер 17 на Комсомольской проспекте, где неподалеку также находится здание Минобороны РФ. Второй беспилотник попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева. В здании выбиты стекла на двух верхних этажах. О пострадавших не сообщалось. Минобороны РФ обвинило "киевский режим" в попытке теракта. Официально власти Украины атаку никак не комментировали.

Также утром 24 июля об атаке дронов на Крым сообщил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов. По его словам, в результате нападения произошли взрывы на складе боеприпасов в Джанкойском районе. Минобороны РФ отчиталось, что за ночь сбило 17 беспилотников в небе над Крымом.