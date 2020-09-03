Реакция ЕС на отравление Навального: возможны не только санкции

В ЕС и НАТО заявили, что обсудят отравление Навального и то, какой будет общая реакция на него. Как в Брюсселе могут ответить России и окажется ли под ударом "Северный поток-2"?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Европе на сообщение о том, что Алексея Навального отравили химическим веществом из группы "Новичок", отреагировали быстро и жестко. Руководители ЕС, НАТО и ряда стран Европы не только резко осудили применение химического оружия, но и потребовали от России прозрачного расследования и наказания ответственных за нападение на российского оппозиционера.

В ЕС и НАТО обсудят реакцию на отравление Навального

В официальных комментариях руководства ЕС и НАТО звучали обещания обсудить, какой будет общая реакция на отравление Навального. В Совете ЕС 3 сентября уже начали такое обсуждение, сообщил официальный представитель по внешней политике Евросоюза Петер Стано. "Тяжело говорить о наказании, если нет ответственных", — подчеркнул он. По словам Стано, Брюссель подождет шагов Москвы, направленных на поиск виновных, и только тогда будет действовать. В то же время он напомнил об Анне Политковской, Сергее Магнитском, Борисе Немцове, расследования убийств которых так и не принесли удовлетворительных результатов.

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете, бывшая в прошлом созыве Европарламента постоянным докладчиком по России, не верит в готовность и желание российских властей расследовать "настоящие обстоятельства этого преступления". Поэтому, по мнению Калниете, представляющей фракцию Европейской народной партии (ЕНП), Евросоюзу следует инициировать создание международной следственной группы для расследования отравления Навального. Создать ее следует при участии также ООН, Совета Европы, ОБСЕ, отметила Калниете в разговоре с DW.

Санкции ЕС за применение химического оружия

Не веря в то, что Россия проведет полноценное расследование отравления Навального, со стороны ряда европейских политиков уже прозвучали призывы ввести в отношении нее санкции. К примеру, евродепутат Калниете считает нужным запретить въезд в ЕС и заморозить счета "организаторов и исполнителей" покушения на Навального. Такие персональные санкции Брюссель смог бы ввести сравнительно быстро, ведь в 2018 году он создал механизм введения санкций за использование химоружия. В 2019 году его применили к четырем представителям Главного управления Генштаба РФ, занимающегося разведкой (ранее известно как ГРУ) за покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, тоже с использованием "Новичка".

Впрочем, наблюдатели указывают на отличие отравления Навального от покушения на Скрипаля. Ведь последнего отравили в Великобритании, тогда как учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) — в России. В отсутствие имен причастных к отравлению Навального Сандра Калниете предлагает ввести санкции, "пройдясь по списку ответственных за соответствующие сферы, а именно против министра внутренних дел, руководства ФСБ, — так следует действовать, если у нас нет информации, кто именно был организатором и исполнителем".

"Северный поток-2" под угрозой из-за Навального?

Наиболее обсуждаемым вариантом реакции на отравление Навального стала остановка строительства газопровода "Северный поток-2". К этому призвал, в частности, депутат бундестага от партии христианских демократов Норберт Реттген (Norbert Röttgen). "Мы должны ответить на том языке, который понимает Путин: это природный газ и его продажа", — отметил в эфире немецкого радио Реттген.

Внешнеполитический эксперт фракции немецкой либеральной партии СвДП Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff) заявил, что будет отстаивать мораторий на продолжение работ по прокладке газопровода"Северного потока-2" до тех пор, пока российские власти не начнут сотрудничать в вопросе расследования отравления Навального.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) высказалась против того, чтобы связывать "Северный поток-2" с отравлением Навального. Впрочем, это было еще до окончательных результатов экспертизы.

Евродепутат Сандра Калниете признает, что между "Северным потоком-2" и отравлением Навального нет прямой связи. Не верит она и в то, что остановка этого проекта побудит российские власти провести настоящее расследование отравление Навального: "Я не думаю, что средства экономического давления могут в краткосрочной перспективе способствовать тому, чтобы авторитарный режим изменился".

Но она считает, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" необходимо остановить. "Самое важное: этот трубопровод делает страны ЕС более зависимыми от поставок российского газа. Не секрет, что Россия использует экономические инструменты для политического давления", — отмечает Калниете. По ее мнению, цинично говорить о санкциях и одновременно платить России еще больше за газ, ведь "эти деньги, которые мы, европейцы, платим Москве, усиливают режим Путина".

Эксперт фракции "левых" в Европарламенте по отношениям с Россией Хельмут Шольц (Helmut Scholz) отмечает, что "Северный поток-2" не способствует переходу ЕС к климатической нейтральности. "Но сейчас, на фоне случая с Навальным, разговоры о том, что надо остановить "Северный поток-2", совершенно не относятся к делу", — уверен политик.

Международное расследование отравления Навального

Шольц отмечает, что против России уже действует ряд санкций, в частности, из-за ситуации в Украине, поэтому в арсенале у ЕС не так много инструментов. "Мы уже и так находимся в санкционном механизме. Что еще можно усилить?", — задается вопросом евродепутат.

Вместо "дальнейшего усиления конфронтации" он призывает к сотрудничеству с Россией. Шольц напоминает, что у ЕС нет каких-либо полномочий, чтобы повлиять на то, как в России проводят расследования. "Поэтому необходимо найти общий язык, в вопросе того, как организовать расследование. Если от этого отказаться, поскольку российской стороне не доверяют, то Россия скажет: хорошо, тогда мы все сделаем сами", — считает Шольц.

"Почему никто не едет в Москву? Почему никто не пробует пригласить российских партнеров в Берлин или Брюссель?", — спрашивает евродепутат. На вопрос, кому именно следует посетить Москву, он отвечает, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель мог бы поехать и попробовать договориться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым об общем расследовании "неприемлемого отравления оппозиционного политика".