Реальность бесплатных виз в Калининград: после 4-х часов в очереди рекомендовали возвращаться назад

Длинные очереди для отправляющихся в Калининград – не единственный вызов, с которым придется столкнуться путешественникам. Даже при получении визы может выясниться, что не хватает ещё одного документа, сообщает ru.DELFI.lt.

Читательница DELFI Эдита, воспользовавшаяся появившейся с 1 июля возможностью получить бесплатную электронную визу в Калининград, собралась в путешествие. Сама она там в последний раз была 2 года назад, однако ее муж в Калининграде еще никогда не был, поэтому семья решила побывать у соседей, посмотреть архитектуру, посетить музеи.

Женщина ожидала, что в очереди придется провести 3 часа. На самом деле пришлось ожидать все четыре. Однако Эдита расстроилась из-за того, что после длительного ожидания шлагбаум так и не поднялся, и в Калининград их не пустили.

Женщина рассказала DELFI, что 2 года назад, когда она отправилась в Калининград, за визу пришлось уплатить 80 евро. На этот раз решиться отправиться в путешествие ее подтолкнула выдача бесплатных электронных виз.

"В 10:30 мы уже стояли в очереди. После двух часов стояния пришел какой-то пограничник в камуфляжной форме, всем раздал какие-то бланки. Все там по-русски, ничего по-английски или на другом языке. Тот же пограничник с нами разговаривал по-русски, я как умела, так и отвечала. Потом я услышала, что он с другими говорит по-литовски. (…) В форме я много чего не поняла, переспрашивала. Спрашивалось, откуда, куда, где отель, адрес, место работы, сколько дней будете, кубатура машины, марка машины, идентификационный номер. Запрашивали очень много данных. Контроль такой, какой был у нас 30 лет тому назад. Форму нужно заполнять по-русски, печатными буквами. Литовцы помогали друг другу заполнять документы", — рассказала женщина.

В результате все процедуры продолжались 4 часа. Женщина еще заметила, что необходимо иметь в виду, что в течение этого времени возможности воспользоваться туалетом не будет.

"Нам поставили печать в паспортах, что нас впускают. Мы отнесли те заполненные бланки, все будто бы и хорошо, но после этого говорят: "Где ваше разрешение?". Поскольку спросили по-русски, мы попросили стоящих рядом литовцев перевести, о чем точно спрашивают. Нам сказали, что нужна доверенность. Тогда мне пояснили, что машина зарегистрирована на предприятие. Я ответила, что я являюсь владельцем предприятия, а мой муж, стоящий рядом, — его директор. Они спрашивают, откуда нам это знать? Это я понимаю. Мы показали визитные карточки, свои рабочие удостоверения с печатями. А мне они говорят, что не это подходит. Два года назад я ездила на той же машине, и ничего не нужно было. Однако сейчас не подходит, и все. Я говорю, вы что, предлагаете после 4 часов развернуться назад? Ответ был "Да", — рассказала Эдита.

В это время к супругам подошел предложивший заполнить документы пограничник. Как рассказала читательница, он начал им объяснять, что еще в очереди спрашивал их, есть ли у них разрешение.

"Я ему ответила, что не все слова понимаю, и вообще, почему он со мной говорит по-русски, если знает литовский язык. После этого он умолк и ничего не говорил", — продолжила рассказ Эдита.

Поскольку рабочие удостоверения с печатями не подошли, женщина поинтересовалась, какие документы необходимы. Была получена информация, что необходимо написанное по-русски разрешение с печатью предприятия.

"Если бы у нас была с собой печать, тогда мы бы могли от руки написать доверенность на русском языке, и подошло бы. Но что бы написал мой муж? "Я разрешаю себе ехать"? Наш аргументы там не действуют, правила Европейского Союза не действуют. Им необходима бумажка с печатью и только по-русски, потому что никто там не говорит ни на английском, ни на немецком, ни на другом языке. Мой муж был обязан писать по-русски, хотя русского языка не знает", — говорила женщина.

Она также вспомнила, что читала: в случаях с автомобилем, приобретенным в лизинг, водитель и владелец автомобиля должен быть одним и тем же человеком. Оказавшись в такой ситуации, женщина по-литовски воскликнула: "Ну вы и смешные". По ее словам, возможно, часть сотрудников знает литовский язык, потому что их обидели эти слова.

"Из первого окна показалось таможенница и демонстративно сказала: "Идите в машину, я вам принесу паспорта". Ну хорошо, проблем не нужно, мы отправились в машину, открыв окно. Тогда женщина по-русски кричит на всю таможню: "Олег, а может, мы их еще раз проверим?". На самом деле насмехались. Я улыбнулась, думаю, не буду реагировать. Тогда подошел тот Олег и попробовал заговорить с моим мужем, но он по-русски абсолютно не понимает. Я сказала, чтобы он говорил со мной. Он спросил меня, все ли мне понятно? Я ответила, что да. Снова спрашивает, понимаем ли мы, что нам нужно будет вернуться той же дорогой. И в одной руке держит печать, которой аннулируется разрешение на въезд, а в другой — наши паспорта. После того, как мы ответили, что все понимаем, он поставил штамп. У меня возникло подозрение, что он хотел взятку. Все же он должен был принести паспорта с уже поставленной печатью. Литовцы говорят, что заплатили 20 евро и договорились", — сказала Эдита, заметив, что везде были наклейки даже на литовском языке, что взятки давать нельзя.

Поэтому, если бы граждане Литвы предложили взятку, неизвестно, чем бы это закончилось. Читательница также заметила, что велосипедисты и пешеходы границу пересекают намного быстрее. Проверка затягивается, если ехать на автомобиле.

"Такое чувство, что власть ожидает туристов ради оставляемых ими в стране денег, а таможня абсолютно к этому не готова", — сказала она. Читательница также обратила внимание на огромный контраст на границе Литвы и Калининградской области.

"Литовцы с русскими вежливо говорят по-русски. Контраст есть и потому, как сама таможня выглядит: у нас шлагбаум поднимается автоматически, есть камеры, все чистое и новое, отремонтированное. Там шлагбаум поднимается вручную, не разрешают выйти из машины", — поделилась впечатлениями Эдита.

Потоки возросли и по меньшей мере на 15%

Глава Панямунского дорожного поста Валентинас Маяускас сказал DELFI, что поток автомобилей в Калининград действительно увеличился. Он начал расти в течение последних недель, как только появились бесплатные электронные визы. По его заявлению, поток действительно вырос на 15%, а возможно, и на 20%.

"То, что границу пересекают обладатели электронных виз, очевидно. И это — граждане и других стран Европейского Союза. Особенно из Эстонии, Латвии", — сказал он.

По словам В. Маяускаса, пока что никаких инцидентов не происходило, процедуры как обычно выполняются своим чередом. Лишь попадаются проводящие больше товаров, чем разрешено, в таком случае им приходится платить налог. При путешествии самолетом можно провозить 200 штук сигарет, а они воздушным транспортом — 40 штук.

Посольство: документы можно заполнять и на английском языке

DELFI также обратился за комментариями в посольство Российской Федерации. В присланном комментарии указано, что статистики, сколько граждан Литвы воспользовалось электронными визами, у них нет. Посольство указало, что электронные анкеты для получения визы можно заполнять как на русском, так и на английском языке.

"Если имеются в виду другие документы, которые заполняются на пунктах погранперехода, например, декларация, они также есть на английском языке (бланк можно найти на сайте российской Федеральной таможенной службы). Вопрос oб уровне владения в служащими таможенной службы английским языком стоит адресовать в упомянутое ведомство. По нашим сведениям, не все сотрудники на пограничных пунктах знают иностранные языки, но в любом случае на границе обязательно есть сотрудники с соответствующей компетентцией", — говорится в ответе посольства на вопрос, почему с прибывающими общаются только на русском языке.

На вопрос, что следует знать гражданам ЕС, желающим отправиться в Калининград, какие документы и могут понадобиться, был получен ответ:

"Иностранным гражданам, прибывающим в Россию по электронным визам, могут понадобиться те же самые документы, как и в случае с обычной визой. В этом смысле электронная виза не дает никаких преимуществ во время пересечения границы или пребывания на территории России".

Посольство Российской Федерации также информирует, что система бесплатных электронных виз будет действовать "до тех пор, пока правительство России не примет какое-либо иное решение, согласно которому изменится текущий порядок".

DELFI напоминает, что с 1 июля Россия пытается привлечь в Калининградскую область больше туристов путем выдачи бесплатных электронных виз. Россия приглашает жителей 53 стран мира воспользоваться этой возможностью. В число этих стран входит Литва и Латвия.

Однократные деловые, гуманитарные и туристические визы в форме электронного документа (электронные визы) введены для посещения Калининградской области. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств