Ребо: Россия начала формировать дивизии у границ Эстонии
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Россия приступила к увеличению личного состава армии и формированию новых частей у границ Эстонии и Финляндии, заявил начальник Генштаба Кайтселийта полковник Ээро Ребо. Об этом пишет rus.err.ee.

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Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал реформу вооруженных сил, которая предполагает увеличение штатной численности войск и формирование новых подразделений в нашем регионе к 2026 году, сказал Ребо.

„Начнется она, вероятно, с переформирования 25-й и 138-й бригад в дивизии, обе бригады задействованы в боях на территории Украины", — отметил полковник.

По словам Ребо, в рамках более широкого противостояния с западными странами вполне вероятно формирование дополнительных подразделений на Финском направлении, также возможно развертывание дополнительных артиллерийских частей в Луге.

„На самом деле постепенное переформирование подразделений нижнего звена в дивизии шло практически на протяжении последних десяти лет. Поэтому можно предположить, что озвученные Шойгу планы были сделаны заранее, но изменение обстановки ускорило их реализацию", — отмечает Разведцентр.

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