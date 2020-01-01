Редакция "Sputnik Эстония" приостановила работу

Редакция издания "Sputnik Эстония" 1 января остановила работу из-за угрозы уголовного преследования. Об этом сообщает российское информационное агентство МИА "Россия сегодня".

"Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией. Sputnik Эстония и МИА "Россия сегодня" поддерживают своих сотрудников в этом решении", — сообщается на сайте "Sputnik Эстония". В редакции издания работает 35 человек.

"К сожалению, опыт показывает, что, несмотря на кажущуюся абсурдность угроз эстонских властей, уголовное преследование журналистов в сегодняшней Европе — реальность. Рисковать свободой людей мы не считаем возможным. (..) Мы будем принимать все необходимые юридические и иные шаги для того, чтобы журналисты Sputnik смогли работать, не опасаясь уголовного преследования со стороны эстонских силовых структур.

Работа редакции приостановлена, но в будущем сайт Sputnik Эстония продолжит работу. Потребуется время, чтобы восстановить ее в полном объеме", — отмечает "Sputnik Эстония".

В конце 2019 года агентство сообщило о давлении со стороны эстонских властей и банков. В октябре эстонские филиалы международных банков заморозили "Sputnik Эстония" переводы зарплат, налоговые и арендные платежи, а арендодатель в одностороннем порядке расторг договор на аренду офиса.

В декабре сотрудники агентства заявили о письмах от департамента полиции и погранохраны Эстонии, в которых говорилось, что журналисты должны уволиться до 1 января 2020 года, иначе им грозит уголовное преследование. Основанием были названы санкции ЕС против России, под которые попал в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд ранее сообщил Delfi, что в отношении генерального директора МИА "России сегодня" (куда входит агентство Sputnik) Дмитрия Киселева действуют санкции Евросоюза в связи с деятельностью, угрожающей территориальной целостности и независимости Украины. По его словам, согласно санкциям, следует заморозить имущество лиц, на которых распространяются санкции, в том числе имущество юридических лиц.

"Разумеется, официальным лицам Российской федерации не нравятся применение санкций ЕС за агрессию на Украине. С ограничением свободы СМИ эти санкции не имеют никакой связи. Sputnik — это пропагандистское агентство, а не журналистское издание. Именно по этой причине, к примеру, был ограничен доступ для Sputnik на конференцию по свободе прессы в Лондоне", — заявил ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Он также отметил, что в Эстонии применяются санкции ЕС, касающиеся формы собственности Sputnik, это не ограничения в связи с содержанием его работы.

"Персональные санкции против Дмитрия Киселева генерального директора компании "России сегодня", которая является головной организацией для Sputnik, введены в связи с его деятельностью в 2014 году — он помогал оправдывать нападение на Украину, — отметил Рейнсалу.