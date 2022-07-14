"Референдум" о вхождении Запорожской области в состав РФ проведут в начале осени

Российские войска еще весной оккупировали значительную часть Запорожской области Украины, однако столица региона остается под контролем Киева. Ранее о подготовке к "голосованию" сообщали "власти" другой захваченной области, Херсонской.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Новые власти" Запорожской области заявили, что голосование о вхождении региона в состав России проведут "в первой декаде сентября". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "главу военно-гражданской администрации" Евгения Балицкого.

"Ко мне обратились трудовые коллективы, профсоюзные организации, общественные деятели с тем, чтобы мы как можно быстрее определили свой статус. По общению с этими людьми мы четко понимаем, что они хотят быть в составе России субъектом, Запорожской областью. Мной было принято решение как главой ВГА о проведении референдума, который состоится в начале осени. Сейчас отрабатываются механизмы", — заявил Балицкий. Позднее он уточнил, что речь идет о "первой декаде сентября".

Как утверждает ТАСС, доля жителей Запорожской области, которые "хотели бы видеть регион в составе РФ в качестве отдельного субъекта", превышает 60%.

В конце июня о начале подготовки к референдуму сообщили "новые власти" Херсонской области (этот регион Украины, в отличие от Запорожья, российские войска контролируют практически целиком). Точная дата голосования на Херсонщине пока что не сообщалась. "Медуза" со ссылкой на источники писала, что референдумы могут пройти 11 сентября.