Регулятор в ЕС одобрил Xevudy и Kineret для лечения Covid-19

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препараты Xevudy (sotrovimab) и Kineret (anakinra) для лечения Covid-19. Это следует из сообщения медицинского регулятора. Кроме того, EMA разрешило экстренное использование Paxlovid.

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Препарат на основе моноклональных антител

Xevudy разработан британским фармацевтическим гигантом GlaxoSmithKline совместно с американской компанией Vir Biotechnology. В аннотации EMA со ссылкой на проведенные исследования утверждается, что он "значительно сокращает число госпитализаций и смертей у пациентов с одним первичным заболеванием", не связанным с Covid-19.

Xevudy - третий одобренный EMA препарат на основе моноклональных антител для лечения вызываемой коронавирусом болезни. В ноябре рекомендация на выдачу регистрационного удостоверения была выдана для препаратов Ronapreve и Regkirona. Моноклональные антитела вызывают специфический иммунный ответ со стороны организма.

Kineret выпускается шведской компанией Swedish Orphan Biovitrum. В EMA уверены, что он может "уменьшить повреждение нижних дыхательных путей, предотвращая развитие тяжелой дыхательной недостаточности".

Применение Paxlovid возможно только в экстренных случаях

Paxlovid производится американской фармацевтической корпорацией Pfizer. Его использование возможно только в экстренных случаях. В европейском регуляторе считают, что препарат "может быть использован для лечения взрослых с Covid-19, которым не требуется дополнительный кислород и у которых повышен риск прогрессирования тяжелой формы заболевания". " Paxlovid следует назначать как можно скорее после постановки диагноза Covid-19 и в течение пяти дней после появления симптомов", - говорится в заявлении европейского агентства. EMA предстоит еще до конца исследовать Paxlovid, чтобы убедиться в его свойствах.

Окончательное одобрение предстоит получить от Еврокомиссии

Утвердить три лекарственных средства для применения еще предстоит Еврокомиссии. На сегодняшний день ЕС одобрил шесть препаратов для лечения Covid-19.

Ранее, 16 декабря, на фоне быстрого распространения омикрон-варианта стало известно, что власти Франции намерены усилить контроль для въезжающих в эту страну жителей Великобритании. Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что все прибывающие непривитые британцы должны будут регистрироваться через специальное приложение и уходить на семидневную самоизоляцию. В случае отрицательного теста на коронавирус через 48 часов после въезда во Францию карантин можно завершить. Пока эти ограничения касаются только невакцинированных жителей Соединенного Королевства.