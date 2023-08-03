Рейды против наркомафии в трех штатах Бразилии: более 40 погибших

В результате рейдов, которые провела полиция Бразилии против наркоторговцев в трех штатах страны, погибли по меньшей мере 43 человека.

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В ходе операции в фавелах Рио-де-Жанейро, по данным властей, полицейским пришлось открыть ответный огонь. В перестрелке погибли 10 человек.

Еще 14 человек были убиты в результате столкновений во время пятидневной полицейской операции "Щит" в штате Сан-Паулу.

Власти северо-восточного штата Баия заявили о гибели 19 человек, подозреваемых в торговле наркотиками.

Кроме того, полиция арестовала 58 человек в штате Сан-Паулу после того, как в четверг в приморском городе Гуаружа был убит сотрудник полицейского спецназа.

По сообщениям бразильских СМИ, в ходе операций было изъято 385 кг наркотиков и оружие.

30 марта этого года в ходе операции по ликвидации международной преступной группировки, связи которой протянулись из Латинской Америки в Европу, были арестованы 15 человек.

Тогда власти конфисковали имущество более чем на 80 млн евро и изъяли более 17 тонн кокаина, розничная цена которого составляла несколько миллиардов евро.

Операция в Рио

По данным военной полиции Рио-де-Жанейро, операция в крупнейшем в городе комплексе фавел в муниципалитете Пенья началась после получения информации о том, что там должна пройти встреча наркоторговцев.

Очевидцы рассказали местным СМИ, что столкновения между полицейскими и вооруженными членами банд начались в три часа ночи.

"Много выстрелов, было очень много выстрелов в лесу. Полицейские пошли в лес и столкнулись прямо лоб в лоб с бандитами. Все они были очень хорошо вооружены. Потом в лесу разгорелась сама настоящая бойня", — сказал один из местных жителей порталу g1 (входит в медиакомпанию Globo).

После ожесточенных перестрелок минувшей ночью местные школы остались закрытыми, отменены были и посещения больных на дому, которые организует Национальная служба здравоохранения.

Член законодательного собрания штата Рио-де-Жанейро Талирия Петроне осудила действия полиции. Она сказала, что "невозможно объяснить, почему государство продолжает превращать жизнь в фавелах в такой ад".

Уровень насилия в Рио-де-Жанейро — один из самых высоких в Бразилии, и операции по борьбе с наркопреступностью в фавелах часто заканчиваются ожесточенными перестрелками.

В чем обвиняют полицию

Полиция утверждает, что в ходе операций открывала только ответный огонь.

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Однако правозащитники критикуют действия властей и обвиняют власти в злоупотреблении силой.

Представители Amnesty Internationsl заявили, что операция в штате Сан-Паулу носит "явные признаки мести за смерть полицейского" .

Министр юстиции Бразилии Флавио Дино также раскритиковал операцию, сказав, что реакция полиции не кажется ему "пропорциональной совершенному преступлению.

Корреспондент Би-би-си в Южной Америке Кэти Уотсон отмечает, что насилие со стороны полицейских не является чем-то новым в Бразилии — в стране каждую неделю происходят перестрелки, в результате которых гибнут люди.

По данным бразильской НПО "Форум общественной безопасности", в прошлом году в Бразилии полицейские убили 6429 человек.