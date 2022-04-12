Рейтинг Путина в России вырос с начала боевых действий
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Об этом говорят данные как официальных соцопросов, так и результаты работы, проведенной независимыми центрами, передает телеканал Euronews.

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"Он работает, защищает страну", — говорит эта женщина. И в такой поддержке Кремль глубоко заинтересован.

"Думаю, что наши элиты и сам Путин нуждаются в таком одобрении,и поэтому они будут делать все возможное, чтобы его получить, как на поле боя, так и на экранах телевизоров", — комментирует социолог Алексей Левинсон. Опрос, проведенный центром "Левада" (признана в РФ иноагентом), показал, что рейтинг Путин вырос с 63 до 83% Насколько откровенны люди в своих ответах? "Давайте представим что они врут. Но тогда мы измеряем эту ложь годами и дело в том, что разница между декабрем и мартом составляет 20%", — говорит Алексей Левинсон.

Но в Москве сегодня не так трудно найти и тех, кто не боится критиковать Путина: "Думаю, что он обезумел", "Я не знаю почему людям он до сих пор нравится и каким образом растет его популярность", "Ничего хорошо о нем сказать о не могу".

"Мне он нравится. Но мы все равно дружим", — отвечает подруга женщины.

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