Рейтинг свободы прессы: Эстония и Литва — в топ-10, Латвия выше Германии, Украина поднялась на 27 мест

В ежегодном рейтинге свободы прессы, который опубликовала международная организация "Репортеры без границ", Латвия заняла 16-е место из 180, уступив соседям из Эстонии и Литвы, но обогнав многие страны Европы. Украина, несмотря на военное положение и действующие в связи с ним ограничения, за год переместилась со 106-й на 79-ю строчку списка.

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"Репортеры без границ" отмечают что, в Латвии "журналисты работают в довольно свободной и безопасной среде", а наряду с общественными СМИ (LTV, "Латвийское радио") действуют "мощные" частные медиа (Delfi, TV3 Group, Re:Baltica), которые пользуются независимостью и могут "привлекать политиков к ответственности".

Главной проблемой латвийской медиасферы организация считает ограниченный доступ "к достоверной и плюралистической информации, особенно для русскоязычного населения". "В связи с войной в Украине усиливается давление на русскоязычную латвийскую прессу. Из-за отозванных лицензий на вещание у русскоязычного населения остается меньше выбора, а доступ к информации представляет собой настоящую проблему", — говорится в докладе.

Среди других проблем "Репортеры без границ" назвали недостаточное финансирование (как общественных, так и частных СМИ), "отсутствие независимости" регулирующих органов от правительства, а также неэффективную политику государства в сфере защиты журналистов от "словесных атак" и кампаний по дискредитаций (как со стороны обычных граждан, так и со стороны политиков). Также наблюдается общее снижение доверия СМИ.

Отдельное внимание организация уделила независимым медиа, переехавшим в Латвию из России после начала полномасштабного вторжения в Украину. "Репортеры без границ" в своем докладе в очередной раз осудили решение NEPLP об отзыве лицензии у телеканала "Дождь", назвав его "необоснованным". По мнению организации, эта ситуация "еще больше усилила опасения по поводу выживания российских СМИ в Латвии".

Седьмой год подряд первую строчку в рейтинге заняла Норвегия. В первую пятерку также вошли Ирландия, Дания, Швеция и Финляндия. Литва расположилась на седьмой строчке, Эстония — на восьмой, Германия — на 21-й, Великобритания — на 26-й, США — на 45-й, Беларусь — на 157-й. Замыкают рейтинг КНДР, Китай, Вьетнам, Иран и Туркменистан.

Россия в 2023 году опустилась со 155-го на 164-е место в рейтинге от "Репортеров без границ". "Москва в рекордные сроки создала новый медиа-арсенал для насаждения кремлевского дискурса на оккупированных территориях юга Украины, в то время как мощнейшее давление было оказано на оставшиеся независимые российские СМИ, которые оказались запрещены, заблокированы и/или объявлены "иностранными агентами", — отметили в организации.

Украина, напротив, существенно укрепила позиции в списке, поднявшись со 106-й на 79-й строчку. "Репортеры без границ" подчеркивают, что начатая Россией война "представляет угрозу для выживания украинских медиа", которые оказались "на переднем крае сопротивления распространению кремлевской пропаганды". В то же время в ходе боевых действий уже погибло несколько репортеров, носивших опознавательные знаки прессы.