Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг США

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+, говорится в сообщении на его официальном сайте, опубликованном во вторник, 1 августа. Понижение "отражает ожидаемое ухудшение состояния бюджета в течение следующих трех лет, высокую и продолжающую расти долговую нагрузку правительства и ухудшение качества управления", отмечает Fitch.

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Наивысший уровень платежеспособности, означающий минимальный риск дефолта, AAA держался у США в рейтинге Fitch, по крайней мере, с 1994 года. Рейтинговое агентство Moody's продолжает давать США наивысшую оценку ААА, тогда как S&P понизило рейтинг до уровня AA+ (высокий уровень платежеспособности, вероятность дефолта на низком уровне) еще в 2011 году.

"Мы категорически не согласны с этим решением. Понижение рейтинга тогда, когда президент Джо Байден добился крупнейшего восстановления одной из сильнейших экономик в мире, противоречит реальности", — говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.