Рекомендовано использовать в ЕС вакцину от Covid-19 производства Valneva

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило в четверг, что одобрило вакцину от Covid-19 производства франко-австрийской биотехнологической компании Valneva, это шестая официально разрешенная вакцина от коронавируса, которую могут использовать 27 стран ЕС.

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"Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало дать лицензию вакцине от COVID-19 Valneva, чтобы ее можно было использовать для вакцинации людей в возрасте от 18 до 50 лет", — сообщило расположенное в Амстердаме агентство.