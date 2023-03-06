Накануне в Эстонии завершились парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Партия реформ во главе с действующим премьер-министром Каей Каллас.

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Всего в Рийгикогу прошли представители шести партий: Партия реформ получила 37 мандатов, консервативная EKRE — 17, Центристская партия — 16, либеральная Eesti 200 — 14, Социал-демократическая партия — 9, правая Isamaa — 8. В сравнении с предыдущим составом парламента больше всего кресел потеряли центристы (10) и Isamaa (4), результаты остальных партий изменились незначительно. Eesti 200 впервые провела своих кандидатов в Рийгикогу.

Успех премьер-министра

Партия реформ, традиционно показывавшая хорошие результаты в Таллине, Тарту и на севере страны, на этих выборах смогла одержать победу в 10 из 12 избирательных округов. Исключениями стали граничащий с Россией регион Ида-Вирумаа (там мандаты привычно забрали центристы) и юг Эстонии, где первенствовала EKRE.

Кая Каллас установила рекорд по голосам, отданным за определенного кандидата — ее выдвижение поддержали почти 32 тысячи избирателей (у ближайшего преследователя, центриста и мэра Таллина Михаила Кылварта — 14,5 тыс. голосов). Ранее еще ни одному эстонскому политику не удавалось заручиться такой поддержкой — предыдущий максимальный результат составлял чуть больше 25 тысяч голосов, отданных восемь лет назад за центриста Эдгара Сависаара.

Споры вокруг электронных голосов

В этом году на выборах была зафиксирована рекордная явка — свой голос отдали 63,7% избирателей. С 2007 года за кандидатов в депутаты Рийгикогу можно проголосовать не только на участках, но и электронно — в 2023-м этот способ волеизъявления впервые превысил по популярности бумажные бюллетени.

До оглашения итогов электронного голосования уверенно лидировала партия EKRE — ее лидер Мартин Хельме уже заявил, что оспорит результаты в суде. "Цифры совершенно не совпадают с бумажными бюллетенями. Даже отдаленно не совпадают. По-моему, в правдоподобность электронных выборов невозможно поверить", — считает Хельме. Впрочем, многие эксперты отвергают претензии лидера консерваторов, объясняя, что удаленное голосование предпочитают более молодые городские жители, тогда как основа электората EKRE — более возрастное население в сельской местности. Да и сам политик призывал сторонников голосовать именно "аналоговым" методом.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Нарве мандат чуть не получил "народный целитель", открыто поддерживающий Путина

Жители северо-восточного региона Ида-Вирумаа в этот раз не только традиционно поддержали центристов, но и отдали немалое количество голосов независимому кандидату Михаилу Стальнухину и баллотировавшемуся от Объединенной левой партии Айво Петерсону.

Стальнухин более 20 лет представлял регион в Рийгикогу, избиравшись от центристов. Летом 2022 года после снятия с постамента на окраине Нарвы танка Т-34 политик записал видео, в котором назвал правительство Каи Каллас "фашистами", за это Стальнухина исключили из партии. В этом году он баллотировался уже как независимый кандидат, набрал больше всего голосов, но из-за устройства эстонской избирательной системы этого не хватило для получения мандата.

Куда симптоматичнее история Петерсона, занявшего в Ида-Вирумаа второе место после Стальнухина. Два года назад он занимался массажем и планировал выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Эстонии, а в последние месяцы руководит открыто прокремлевским движением Koos ("Вместе") и продолжает заниматься "целительством". Незадолго до дня голосования Петерсон участвовал в стриме Владимира Соловьева, посетил Москву и оккупированные территории Украины. В программу кандидата входили отказ от санкций против РФ, снижение расходов на оборону до 1% ВВП и запрет на снос советских памятников. На выборах активист вместе с несколькими единомышленниками представлял Объединенную левую партию — ее кандидатам удалось набрать 2% голосов, что означает получение госфинансирования в следующие четыре года.

Коалиция

После оглашения результатов голосования Кая Каллас заявила, что цель ее партии — формирование коалиции, которая просуществует все четыре года до следующих выборов. Нынешнее правительство Эстонии действует с лета прошлого года, поскольку Партии реформ пришлось собирать новый кабинет министров после разлада с тогдашними партнерами по Центристской партии.

Обсуждение возможного состава коалиции уже началось.По мнению экспертов, для гарантированного проведения правительственных инициатив через парламент у коалиции должно быть не менее 54 мандатов (всего в Рийгикогу входит 101 депутат). На столе у реформистов четыре варианта, самые очевидные — двухпартийное правительство с центристами (против говорят неудачный опыт работы в прошлом и только 53 голоса в сумме) и сохранение нынешнего трехпартийного кабинета с социал-демократами и Isamaa (54 голоса). Также партия Каи Каллас может заключить соглашение с новичками парламента из Eesti 200 (51 голос на двоих) и пригласить младшим партнером либо социал-демократов, либо Isamaa.