Рекордное количество заболевших Covid-19 в Литве: за сутки - 138 случаев

За минувшие сутки в Литве выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - 138, общее число заражений в стране - 4070, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы.

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В настоящее время больны коронавирусом 1709 человек, 2253 человека уже выздоровели.

Коронавирус уже унес жизни 89 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

Общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3932.

С 1 июня в Литве выявлено 255 привозных случаев.

За минувшие сутки в лабораториях проведено 6613 тестов на коронавирус, всего проведено 744 174 теста.