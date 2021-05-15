Ректор заявила о предложениях "казанского стрелка" вступить в секту

"Казанский стрелок" Ильназ Галявиев предлагал вступить в секту своему однокурснику. С таким заявлением выступила ректор учебного заведения Нэлла Прусс. Староста группы, где учился 19-летний молодой человек, также сообщал о таком предложении, но тогда это сочли шуткой, передает РБК.

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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе № 175 в Казани, в результате которой погибли девять человек, предлагал студенту колледжа, в котором он учился, вступить в секту. Такое заявление сделала ректор учебного заведения Нэлла Прусс, передает "Интерфакс".

"Пока он еще учился, он предлагал одному из сокурсников вступить в секту", — сказала она. Прусс отметила, что стрелок 3,5 года проучился на "четверки" и "пятерки", был опрятным и посещал занятия, но за последние полгода с ним "что-то случилось".

"Мы не можем одного понять: полтора года назад от него съехала семья. И почему сегодня никто не интересуется его семьей, почему семья съехала? Но, видимо, что-то случилось очень серьезное, что семья — мать, отец и старший брат, которому 21 год, — съехали, оставив его одного в квартире", — сказала ректор.

О том, что Галявиев предлагал одногруппнику вступить в секту, 14 мая сообщало издание E1 со ссылкой на Роберта Сибгатуллина, старосту группы в колледже ТИСБИ, где учился стрелок.

"Где-то полгода назад он предложил одному нашему одногруппнику вступить в секту. Сказал: "Есть секта, давай к нам". Мы подумали, что это прикол, и как-то свели все на нет. А сейчас вот думаю, что, может, и не прикол это был", — рассказал Сигбатуллин.

Одногруппник Галявиева предположил, что заработать на оружие и лицензию молодой человек мог на продаже валюты в игре Counter-Strike. Сигбатуллин отметил, что, несмотря на замкнутость Галявиева, с ним нормально общались другие студенты.

19-летний Ильяз Галявиев утром 11 мая пришел в школу № 175 Казани, которую окончил четырьмя годами ранее, взорвал самодельное взрывное устройство и начал стрелять по вахтеру, педагогам и ученикам. В результате погибли двое учителей и семеро школьников, 21 человек получил ранения.

12 мая объявили в Татарстане днем траура. В этот день в Казани прошли похороны погибших. Возле школы установили стихийный мемориал жертвам "казанского стрелка", тысячи жителей города принесли к нему цветы, свечи и игрушки.

Галявиева задержали, его поместили под стражу на два месяца и предъявили обвинение в массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). В зале суда стрелка поместили в пуленепробиваемый бокс, вместе с ним внутри находились трое конвоиров. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Свою вину Галявиев признал.

У молодого человека было официально зарегистрированное гладкоствольное полуавтоматическое ружье Hatsan Escort PS. После задержания он заявлял, что несколько месяцев назад "осознал себя богом", "всех ненавидит" и не признает своих мать и отца.

После стрельбы в казанской школе президент Владимир Путин, другие политики и общественники выступили за ужесточение правил оборота гражданского оружия в России. В частности, предлагалось не выдавать оружие лицам до 21 года. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил президенту создать систему электронного учета за оборотом оружия и патронов.