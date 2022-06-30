У ректора РАНХиГС Владимира Мау на этой неделе прошли обыски, а сам он был задержан для допроса. Ему предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза.

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Обыск у ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) прошел во вторник 28 июня, в 6 утра, рассказали Би-би-си источники в вузе.

После обыска Мау задержали и доставили на допрос, сказал Би-би-си еще один сотрудник академии. В РАНХиГС обсуждают и возможное задержание трех проректоров, близких к Мау.

В четверг задержание Владимира Мау подтвердили в МВД. Ему предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Москве.

Ректор РАНХиГС стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, по которому проходит и экс-замминистра просвещения Марина Ракова.

Материалы по делу Мау поступили в Тверской суд Москвы. В пресс-службе суда сообщили, что следствие просит назначить ему домашний арест до 7 августа. Обвинение предъявлено по ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), уточнили в суде. Эта статья предполагает наказание до 10 лет колонии.

Утром во вторник исполнительный директор Школы медиакоммуникаций РАНХиГС Татьяна Удалова отправила сотрудникам академии письмо, в котором предупреждает, что им могут звонить представители СМИ "с просьбой прокомментировать или дать интервью по поводу руководства РАНХиГС".

Удалова советовала не принимать звонки с незнакомых номеров и отказываться от общения с журналистами — обо всех подобных звонках она просит сообщать лично ей. Копия письма есть в распоряжении Би-би-си.

Сам Мау не отвечал на звонки корреспондента Би-би-си. После появления новостей о задержании Маку пресс-служба РАНХиГС сообщила, что сотрудники академии оказывают следствию содействие и помощь.

Преподаватели вуза говорят, что им официально не сообщали о допросе и обыске, но при этом отмечают тревожную атмосферу в академии.

"Что-то происходит, непонятно что, слухи курсируют, Мау не вижу, все очень встревожены", — так во вторник утром описывал происходящее один из сотрудников. По словам другого сотрудника, слухи о допросе Мау действительно обсуждались в академии, но подтверждения от начальства не было.

На сайте РАНХиГСа утром в четверг была опубликована новость о том, что Мау принял участие в награждении победителей олимпиады "Я — профессионал" вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, гендиректором АНО "Россия — страна возможностей" Алексеем Комиссаровым и другими.

При этом награждение состоялось двумя днями ранее — 28 июня. В сюжетах телеканалов НТВ и РЕН ТВ с награждения появляется Кириенко и другие чиновники, но Мау на этих кадрах нет.

Сегодня Мау также избрали в совет директоров "Газпрома" на общем собрании акционеров компании.

Дела против РАНХиГС и "Шанинки"

В октябре 2021 года по обвинению в мошенничестве был заключен под стражу Сергей Зуев, который работал одновременно ректором "Шанинки" (Московской высшей школы социальных и экономических наук, МВШСЭН) и главой Института общественных наук в РАНХиГС. Зуева обвиняют по двум эпизодам мошенничества.

По версии следствия, "Шанинка" якобы не выполнила обязательства по контрактам с бюджетной образовательной организацией. Также Зуев обвиняется в фиктивном трудоустройстве 12 человек в РАНХиГС.

Дело на Зуева было заведено в рамках уголовного дела бывшей заместительницы министра просвещения России Марины Раковой. Следствие обвиняет ее в мошенничестве: она якобы лоббировала заключение бюджетных контрактов с "Шанинкой" и фиктивное трудоустройство сотрудников.

"Шанинка" и РАНХиГС сотрудничают по нескольким образовательным программам, и некоторые сотрудники университетов трудоустроены в обоих вузах. Уголовное дело на Зуева в академической среде воспринималось как начало давления на "Шанинку" и на другие ведущие университеты России.

Осенью фигурантами уголовных дел стали и непосредственно сотрудники академии помимо Сергея Зуева. ФСБ возбудило дело о мошенничестве в Институте госслужбы РАНХиГС. Фигурантами дела стали глава института Игорь Барциц и декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина. По версии следствия, они похитили несколько миллионов рублей, которые выплачивались сотрудникам института под видом надбавок и премий.

В мае этого года у трех сотрудников РАНХиГС прошли обыски в рамках дела Раковой. Речь идет о бывшем главе Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Максиме Дулинове и его заместителях.

В апреле этого года по обвинению в мошенничестве был арестован глава Дальневосточного филиала РАНХиГС Игорь Макурин. Макурина обвинили в мошенничестве с бюджетными средствами после того, как ФСБ возбудила уголовное дело о хищении в хабаровском и ростовском филиалах вуза.

Осторожный ректор

Мау в 1990-е годы работал сначала в правительстве Егора Гайдара, а затем был заместителем директора Института экономики переходного периода имени Гайдара. Академию народного хозяйства, которая затем стала РАНХиГС, он возглавил в 2002 году.

При нем Академия народного хозяйства превратилась в Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Она активно сотрудничала с правительством и администрацией президента.

РАНХиГС, например, участвовал в проекте "школы губернаторов" — это неформальное название "Программы кадрового резерва". которая существует в рамках Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Цель этого проекта — готовить управленческие кадры в регионах.

Как писала Би-би-си, в рамках школы претенденты на пост губернаторов, например, прыгали с семиметровой скалы и спускались по горной речке. Лекции в ходе тренинга читали, например, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2010 году РАНХиГС начал проводить Гайдаровский форум — какое-то время это был один из главных экономических форумов в России после Петербургского международного. Туда приезжали иностранные и российские бизнесмены, большая часть чиновников и губернаторов, а также ученые. В отличие от ПМЭФ, где традиционно выступал Владимир Путин, Гайдаровский форум был "премьерский" — там многие годы выступал Дмитрий Медведев, который пропустил его лишь в тот год, когда его правительство ушло в отставку.

Постепенно форум утратил свое значение — на него перестали ездить бизнесмены, чиновники тоже начали его пропускать. Михаил Мишустин в 2022 году записал видеоприветствие, но лично на форуме не выступил.

Сам Мау всегда был очень осторожен в высказываниях. Если некоторые другие ректоры вузов позволяли себе "вольности", то Мау редко критиковал власти в последние годы.

В 2017 году он хвалил в интервью Би-би-си власти за то, как успешно они справились с кризисом 2014 года — в тот год Россия аннексировала Крым, а страны Запада начали вводить против нее первые санкции. Мау позволил себе лишь критику плохого инвестиционного климата в стране, который тогда в принципе критиковали даже чиновники в официальных выступлениях.

При этом он избегал говорить на любые противоречивые темы вроде проблем Европейского университета в Санкт-Петербурге — тогда у этого вуза были проблемы с лицензией и помещением.

На вопрос Би-би-си, что могло бы его заставить уехать из России, Мау тогда ответил: "Если я не смогу здесь работать". Затем в ответ на уточняющий вопрос Мау сказал: "Понимаете, под работой я не имею в виду работать ректором. Я имею в виду интеллектуально существовать и получать за это доход".