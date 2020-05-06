Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?

Применение ремдесивира снижает смертность от COVID-19. США намереваются использовать его для лечения больных, зараженных коронавирусом. Но является ли этот препарат тем самым волшебным лекарством?

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Медицинский препарат ремдесивир (Remdesivir) оказался в фокусе внимания сразу же после того, как стало известно о случаях заболевания COVID-19 в Китае. Этот препарат, который изначально разрабатывался для борьбы с лихорадкой Эбола, позднее оказался эффективным в борьбе с возбудителями коронавирусов SARS и MERS. Пока разработанный американской биотехнологической компанией Gilead Sciences ремдесивир, получивший название GS-5734, ни в одной стране мира не получил официального разрешения на использование.

Но после того, как в США успешно прошли первые клинические испытания препарата, медицинский регулятор Минздрава США FDA выдал экстренное разрешение на использование ремдесивира при уходе за пациентами с атипичной пневмонией COVID-19. Таким образом, GS-5734 разрешено применять в больницах при лечении отдельных пациентов, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Разработчик препарата компания Gilead Sciences заявила, что готова безвозмездно предоставить в целях борьбы с коронавирусом ремдесивир в количестве 1,5 млн доз.

Во время лихорадки Эбола применение ремдесивира для лечения больных не было особенно эффективным. Но в борьбе против вирусов SARS и MERS-CoV, тесно связанных с новым коронавирусом SARS-CoV-2, первые эксперименты, проведенные на макаках, показали многообещающий результат. Сейчас исследования действия этого препарата против нового коронавируса проводят ученые разных стран, в частности Китая, США и Германии.

Белый дом заявил о положительных результатах

О первых положительных результатах выборочного клинического исследования препарата ремдесивир в США Белый дом объявил 29 апреля. Директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, выступая на пресс-конференции с Дональдом Трампом в Белом доме, заявил, что применение ремдесивира станет стандартным лечением.

В исследовании, которое финансировал возглавляемый Фаучи институт, речь шла о лечении больных COVID-19. В нем приняли участие 1063 пациента с этим заболеванием, протекающим с различной степенью тяжести, которым в течение 10 дней давали ремдесивир или плацебо. Во время проведения исследования никто из пациентов и врачей не знал, какой препарат ежедневно применяется в лечении. Это было необходимо для того, чтобы ожидания от применения препарата никак не повлияли на фактические результаты исследования.

Предварительные результаты, согласно Национальному институту изучения аллергических и инфекционных заболеваний, показали, что у больных с COVID-19, в лечении которых применялся ремдесивир, время выздоровления в среднем было на 31 процент короче, чем у пациентов, которым давали плацебо. Пациенты, получавшие ремдесивир, выздоравливали через 11 дней, а получавшие плацебо — через 15.

Коэффициент смертности при применении GS-5734 составил 8 процентов, плацебо — 11,6 процента.

Преждевременно прерванные исследования

Эти результаты в США сочли достаточными. И Национальный институт здоровья решил преждевременно закончить исследование. При этом один из советников Трампа заявил, что оценку результатам исследования должен еще дать независимый эксперт.

Параллельно с США о результатах применения ремдесивира заявили в Китае. В исследовательских целях препарат применяли к тяжело больным COVID-19, находившимся в отделении реанимации в Ухане. Но из-за того, что в КНР эпидемия пошла на спад, как написало издание Lancet, исследование препарата было преждевременно завершено: не хватило пациентов для его продолжения.

Что означают результаты исследований?

Результаты обоих исследований показали, что применение ремдесивира приводит к ограниченному результату. Этот препарат снижает число летальных исходов в случае заболевания COVID-19, но незначительно. Он также влияет на то, чтобы процесс выздоровления протекал быстрее. Эти результаты не могут не радовать, но пока они не являются той убедительной характеристикой, которую ученые всего мира ожидают от препарата, способного победить новый коронавирус.

Ведущий немецкий профессор-инфекционист из Кельнской университетской клиники Герд Феткенхойер (Gerd Fätkenheuer), который руководит клиническим исследованием по применению ремдесивира в Германии, считает, что после того, как результаты будут опубликованы, препарат в скором времени начнет применяться для лечения больных с COVID-19. "Пациентам, у которых эта болезнь протекает в тяжелой форме, исследование дарит надежду на быстрое, надежное и полное выздоровление", — говорит профессор Феткенхойер.

Между тем в обозримом будущем, считает он, "не будет достаточного количества этого препарата. Поэтому так необходимо проводить клинические испытания других медикаментов. Но масштабом для выявления их эффективности будет ремдесивир".

Его коллега, профессор из Мюнхена, главный врач отделения инфекционных болезней и тропической медицины в мюнхенской клинике Швабинг Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner) отмечает, что "после того, как стало известно, что препараты лопинавир (Lopinavir), ритонавир (Ritonavir) и гидроксихлорохин (Hydroxychloroquin) не отвечают возлагавшимся на них ожиданиям, ремдесивир становится референтной субстанцией для дальнейшей разработки препаратов против COVID-19, несмотря на некоторые ограничения в применении".

Насколько этот препарат можно будет комбинировать с другими для повышения его эффективности, должны показать дальнейшие исследования, указывает профессор.