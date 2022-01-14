"Репортеры без границ" обеспокоены насилием против журналистов в Казахстане
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (РБГ) призвала ООН и ОБСЕ расследовать насилие в отношении работников СМИ в Казахстане. В ходе протестов в Казахстане в последние дни репортеры становились жертвами насилия со стороны полиции и других актеров по всей стране, подвергались угрозам и задержаниям, и им под дулом автомата мешали освещать протесты, заявил германский филиал РБГ в сообщении, обнародованном в четверг, 13 января, в Берлине.

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Глава германского филиала правозащитной организации Кристиан Мир (Christian Mihr) отметил, что несмотря на снижение уровня насилия, угроза для свободы СМИ в Казахстане не исчезла. Он призвал власти Казахстана разрешить въезд в страну иностранным журналистам и отказаться от любых попыток цензуры репортажей.

По словам Мира, обвинения в клевете и уголовные наказания в первую очередь угрожают свободным СМИ, которые президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально заклеймил как "демагогические". МВД Казахстана также объявило, что в соответствии с режимом ЧП, введенным в Алма-Ате и целом ряде провинций, наказание за "преднамеренное распространение дезинформации" увеличено с трех до семи лет лишения свободы.

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