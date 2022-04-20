"Репортеры без границ" просят освободить Джулиана Ассанжа

В преддверии ключевого судебного заседания в споре об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США организация "Репортеры без границ" призвала освободить основателя Wikileaks. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"Мы призываем министра внутренних дел действовать в соответствии с обязательствами Великобритании по защите свободы прессы и отказать в экстрадиции", — заявила в опубликованном в среду, 20 апреля, интервью информагентству dpa представитель организации в Лондоне Ребекка Винсент.

Ассанж, который находится в заключении уже более трех лет, должен быть немедленно освобожден из тюрьмы, потребовала она.



Ассанжу может грозить до 175 лет лишения свободы

Джулиан Ассанж, которому сейчас 50 лет, был арестован в апреле 2019 года после того, как провел несколько лет в посольстве Эквадора в Лондоне. Американские прокуроры предъявляют ему обвинения в шпионаже. Если суд признает Ассанжа виновным, ему грозит до 175 лет лишения свободы.

В Вашингтоне считают, что секретную информацию, связанную с военными операциями Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане, Wikileaks передавала бывший сотрудник разведки США Челси Мэннинг, и в результате публикации этих материалов под угрозой оказалась жизнь информаторов американских спецслужб, имена которых фигурировали в обнародованных документах. В то же время сторонники Ассанжа видят в нем журналиста-расследователя, который пролил свет на военные преступления и которого теперь следует ставить в пример.

Юридическое перетягивание каната по поводу его возможной экстрадиции в США продолжается уже около двух лет. Недавно Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию против экстрадиции журналиста. Теперь, в среду, должен быть издан приказ о его экстрадиции, который затем будет передан министру внутренних дел Великобритании Прити Пател. После этого у адвокатов Ассанжа будет четыре недели, чтобы представить основания для возражений. Окончательное решение остается за Пател.