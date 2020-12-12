"Репортеры без границ" шокированы убийством журналиста в Иране

В Иране убит создатель оппозиционного Telegram-канала Amad News Рухолла Зам, постоянно проживавший в Париже и задержанный Корпусом стражей исламской революции.

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Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) резко осудила убийство в Иране главы информационного ресурса Amad News Рухоллы Зама, ранее приговоренного к высшей мере наказания за сотрудничество с зарубежными разведками.

"RSF возмущена этим новым преступлением иранского правосудия и считает вдохновителем этой казни (руководителя Ирана — Ред.) Али Хаменеи", — заявила организация в субботу, 12 декабря, в Twitter.

В заявлении также отмечается, что "Репортеры без границ" с 23 октября предупреждали о возможном приведении смертного приговора в исполнение Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и спецдокладчика ООН по правам человека в Иране Джаваида Рехмана.

Задержан в Ираке, вывезен в Иран

О смертной казни оппозиционного журналиста Рухоллы Зама сообщила иранская телерадиокомпания IRIB 12 декабря. По ее данным, утром того же дня приговор был приведен в исполнение через повешение. 8 декабря Верховный суд Ирана отказал Заму в пересмотре дела в связи с особой "тяжестью преступления", оставив в силе вынесенный ему смертный приговор.

Иранский журналист и активист Рухолла Зам, получивший политическое убежище во Франции и постоянно проживавший в Париже, создал Telegram-канал Amad News, который особенно подробно освещал антиправительственные протесты в Иране зимой 2017-2018 годов.

Канал, у которого было более миллиона подписчиков, неоднократно публиковал информацию, компрометирующую высокопоставленных должностных лиц страны. В 2018 году канал был заблокирован руководством Telegram после заявлений Тегерана об осуществлявшихся в нем призывах к беспорядкам. Затем Зам воссоздал ресурс под другим названием.

В 2019 году журналист был задержан силами Корпуса стражей исламской революции и вывезен в Иран. По данным СМИ, задержание произошло в Ираке, куда Зам приехал для интервью с местным активистом. После этого его обвинили в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведслужбами Франции, США и Израиля и вынесли смертный приговор.