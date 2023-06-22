Решающая фаза спасения: на батискафе Titan счет кислорода идет на часы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Шансы на спасение людей на борту батискафа Titan с каждым часом снижаются — по подсчетам специалистов, запас кислорода на плавсредстве подходит к концу.

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Как пишет британское издание Sky News со ссылкой на представителей береговой охраны США, что кислород на борту Titan может закончиться уже в четверг днем.

Titan — это подводное плавсредство, которое доставило туристов посмотреть на крушение знаменитого корабля "Титаник" в Атлантическом океане.

В районе пропажи батискафа работают корабли, самолеты и подводные лодки, спасатели обыскивают отдаленную часть Атлантического океана, которая более чем в два раза больше американского штата Коннектикут. Глубина воды местами достигает 4000 метров.

Ранее работающие в районе ЧП эксперты фиксировали подводные шумы, однако не смогли найти их источник и причину.

По сообщению Rolling Stone, что звуки были зафиксированы гидроакустическими буями. Четыре часа спустя гидролокатор зафиксировал еще один стук.

Эксперты отмечают, что спасатели сталкиваются с серьезными препятствиями как в поиске батискафа, так и в спасении людей на борту. По словам Алистера Грейга, профессора морской инженерии в Университетском колледже Лондона, в случае аварийной ситуации пилот Titan, скорее всего, сбросил бы грузы, чтобы батискаф всплыл на поверхность.

"Однако обнаружить подводный аппарат размером с фургон в Атлантике без какой-либо связи было бы трудно" — цитирует Грейга Daily Mail.

В настоящее время из-за критической ситуации для поиска батискафа привлекается все большее количество дополнительных кораблей и техники.

Спасатели также удвоили зону поисковых работ, сообщает BBC.

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