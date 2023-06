Reuters: африканский мирный план по Украине предполагает отвод войск РФ и отзыв ордера на арест Путина

Агентство Reuters ознакомилось с проектом мирного соглашения между Украиной и Россией, которое в середине мая анонсировал от лица группы африканских лидеров президент ЮАР Сирил Рамафоса. Основой плана по урегулированию стали предлагаемые авторами "меры доверия".

Группа лидеров африканских стран, в которую вошли президенты Сенегала, ЮАР, Замбии и Коморских островов, а также премьер-министр Египта, сегодня отправится в Киев, а завтра прибудут в Санкт-Петербург, пишет Reuters. По данным агентства, в ходе поездки они встретятся с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Рамафоса уже прибыл в украинскую столицу.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O