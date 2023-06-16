Reuters: африканский мирный план по Украине предполагает отвод войск РФ и отзыв ордера на арест Путина

Агентство Reuters ознакомилось с проектом мирного соглашения между Украиной и Россией, которое в середине мая анонсировал от лица группы африканских лидеров президент ЮАР Сирил Рамафоса. Основой плана по урегулированию стали предлагаемые авторами "меры доверия".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Группа лидеров африканских стран, в которую вошли президенты Сенегала, ЮАР, Замбии и Коморских островов, а также премьер-министр Египта, сегодня отправится в Киев, а завтра прибудут в Санкт-Петербург, пишет Reuters. По данным агентства, в ходе поездки они встретятся с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Рамафоса уже прибыл в украинскую столицу.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O — Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 16, 2023

В документе, который будет представлен лидерам Украины и России, говорится, что цель миссии состоит в том, чтобы "поощрять важность мира и побуждать стороны согласиться на дипломатический процесс переговоров". Также подчеркивается, что "конфликт", а также наложенные на Россию санкции "оказали негативное влияние на экономику африканских стран".

По задумке африканских лидеров, на первом этапе урегулирования Россия должна будет вывести из Украины свои войска и вывезти из Беларуси тактическое ядерное оружие, взамен Международный уголовный суд в Гааге приостановитт исполнение ордера на арест Путина, а западные страны — ослабят санкции. "Эти меры должны быть направлены на создание условий, благоприятствующих прекращению огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира", — говорится в документе.

За этим должны последовать полноценное соглашение о прекращении боевых действий, обсуждение которого "должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом". На них, цитирует план Reuters, "необходимо будет рассмотреть такие вопросы, как развертывание систем вооружений средней дальности, тактических ядерных вооружений и систем биологического оружия".

В середине мая Рамафоса заявил, что президенты России и Украины согласились принять помощь группы африканских лидеров для обсуждения потенциального плана по урегулированию конфликта между двумя странами. Он подчеркнул, что успех инициативы "будет зависеть от дальнейших обсуждений".