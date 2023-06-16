Reuters: африканский мирный план по Украине предполагает отвод войск РФ и отзыв ордера на арест Путина

Агентство Reuters ознакомилось с проектом мирного соглашения между Украиной и Россией, которое в середине мая анонсировал от лица группы африканских лидеров президент ЮАР Сирил Рамафоса. Основой плана по урегулированию стали предлагаемые авторами "меры доверия".
Группа лидеров африканских стран, в которую вошли президенты Сенегала, ЮАР, Замбии и Коморских островов, а также премьер-министр Египта, сегодня отправится в Киев, а завтра прибудут в Санкт-Петербург, пишет Reuters. По данным агентства, в ходе поездки они встретятся с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Рамафоса уже прибыл в украинскую столицу.
[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O— Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 16, 2023
В документе, который будет представлен лидерам Украины и России, говорится, что цель миссии состоит в том, чтобы "поощрять важность мира и побуждать стороны согласиться на дипломатический процесс переговоров". Также подчеркивается, что "конфликт", а также наложенные на Россию санкции "оказали негативное влияние на экономику африканских стран".
По задумке африканских лидеров, на первом этапе урегулирования Россия должна будет вывести из Украины свои войска и вывезти из Беларуси тактическое ядерное оружие, взамен Международный уголовный суд в Гааге приостановитт исполнение ордера на арест Путина, а западные страны — ослабят санкции. "Эти меры должны быть направлены на создание условий, благоприятствующих прекращению огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира", — говорится в документе.
За этим должны последовать полноценное соглашение о прекращении боевых действий, обсуждение которого "должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом". На них, цитирует план Reuters, "необходимо будет рассмотреть такие вопросы, как развертывание систем вооружений средней дальности, тактических ядерных вооружений и систем биологического оружия".
В середине мая Рамафоса заявил, что президенты России и Украины согласились принять помощь группы африканских лидеров для обсуждения потенциального плана по урегулированию конфликта между двумя странами. Он подчеркнул, что успех инициативы "будет зависеть от дальнейших обсуждений".