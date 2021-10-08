Reuters: хакеры получили доступ к данным о санкционной политике США по РФ

Атаковавшие SolarWinds киберпреступники завладели информацией о деятельности американской контрразведки в отношении РФ и борьбе США с COVID-19, утверждают собеседники агентства.

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В результате хакерской атаки на IT-компанию SolarWinds киберпреступники получили доступ к сведениям о санкционной политике США в отношении России и борьбе Соединенных Штатов с пандемией COVID-19. Об этом агентство Reuters сообщило в четверг, 7 октября, со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ходом расследования. Кроме того, хакеры завладели информацией о деятельности американской контрразведки в отношении РФ. Эта утечка стала наиболее значимой, уточнил собеседник Reuters.

Белый дом и министерство юстиции США на момент публикации не ответили на запросы агентства.

О кибератаке на IT-компанию SolarWinds стало известно в декабре 2020 года. Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные фирмой для ее программного обеспечения Orion. По данным информагентства Bloomberg, в результате взлома ПО тогда пострадали не менее 200 организаций по всему миру. В их числе — министерства финансов и энергетики США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.

Ряд чиновников США возложили ответственность на хакеров из APT29

Ряд американских официальных лиц заявляли, что к этому причастна хакерская группа APT29, или Cozy Bear, которая предположительно работает на Службу внешней разведки РФ. Россия отрицает причастность к действиям киберпреступников. В апреле президент США Джозеф Байден объявил о введении санкций в отношении РФ в связи с хакерскими атаками и вмешательством в выборы.