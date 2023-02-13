Reuters: НАТО попросит членов альянса увеличить запасы боеприпасов, которые истощились из-за войны в Украине

Результаты внутреннего анализа свидетельствуют, что входящие в НАТО страны не выполнили поставленные ранее задачи по увеличению запасов боеприпасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в Североатлантическом альянсе. На это повлияла, в том числе, война в Украине, куда страны-члены НАТО передают часть своих вооружений.

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Как отмечает собеседник Reuters, многие страны НАТО не достигли целевых показателей еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, поскольку считали, что война на истощение с длительными и активными артиллерийскими перестрелками ушла в прошлое. Решение передать Киеву часть своих боеприпасов, где ВСУ ежедневно расходуют до 10 тысяч снарядов, не позволила некоторым странам улучшить свое положение.

"Если бы Европа воевала с Россией, в некоторых странах боеприпасы закончились бы за несколько дней", — цитирует агентство анонимного собеседника из числа европейских дипломатов.

Сколько именно снарядов различных типов должно находиться на вооружении той или иной страны, равно как и установленные НАТО целевые показатели остаются засекреченной информацией. По словам источника Reuters, наибольший дефицит наблюдается среди "критически важных" боеприпасов, в том числе снарядов калибра 155 мм для гаубиц, ракет для HIMARS и систем ПВО.

Также война в Украине продемонстрировала, что в Европе не хватает производственных мощностей, благодаря которым можно быстро нарастить объемы производства. Некоторые страны (например, Франция) уже проводят необходимые реформы, чтобы возродить свою оборонную промышленность, отмечает Reuters.