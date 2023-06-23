Reuters: Пентагон хочет передать Украине кассетные боеприпасы

США считают, что Украине бы помогли поставки кассетных боеприпасов, пишет Reuters со ссылкой на заместителя помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лоры Купер.

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По данным издания, Киев ранее призывал членов Конгресса оказать давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы одобрить отправку в Украину улучшенных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM).

Кассетные боеприпасы, запрещенные более чем в 120 странах мира, обычно выпускают большое количество мелких разрывных суббоеприпасов, которые разлетаются по большой территории и могут привести к гибели мирных жителей.

"Наши военные эксперты подтвердили, что DPICM будут полезны особенно против окопов на поле боя", — сказала Купер.

По ее словам, прогресса с поставками нет из-за существующих ограничений Конгресса на предоставление DPICM и опасений по поводу позиции союзников, добавила она.

Противники использованию кассетных боеприпасов предупреждают, что из-за большой зоны поражения они могут калечить и убивать мирных жителей, а снаряды, которые регулярно не разрываются, представляют опасность в течение многих лет после окончания конфликта.

Договор 2008 года, запрещающий производство, использование и хранение кассетных боеприпасов был согласован 123 странами, в том числе большинством членов НАТО. США, Россия и Украина отказались присоединиться к соглашению.

"С точки зрения эффективности на поле боя мы считаем, это [использование кассетных боеприпасов] было бы полезно", — сказал Купер.