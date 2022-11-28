Reuters: Пентагон рассматривает возможность отправить в Украину оружие, способное стрелять на 150 км

Компания Boeing предложила американскому военному ведомству направить Киеву дешевые малогабаритные высокоточные бомбы, способные поражать цели в российскому тылу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующие закрытые документы и источники в оружейной индустрии.

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Снаряды системы GLSDB, которые Boeing начал разрабатывать совместно с Saab еще в 2019 году, состоят из ракетного двигателя M26 и бомбы малого диаметра GBU-39. M26 широко распространен в США, а стоимость GBU-39 составляет всего 40 тысяч долларов (38,2 тысячи евро).

Дальность полета GLSDB достигает 150 км, что позволит Украине поражать цели в российском тылу. Как напоминает Reuters, ранее Пентагон отказался поставлять в Украину ракеты ATACMS, способные стрелять на расстояние до 300 км.

Если Пентагон одобрит предложение Boeing, первые снаряды GLSDB могут быть направлены Киеву уже весной. При этом, отмечает агентство, это лишь один из "примерно полудюжины" вариантов по производству боеприпасов для союзников в Украине и Восточной Европе.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителя НАТО писала, что 20 из 30 стран-участниц альянса значительно исчерпали свои ресурсы для отправки оружия в Украину. Журналисты подчеркивают, что в рамках нынешней войны снаряды расходуются существенно быстрее, чем их успевают производить.