Reuters: Переговоры Турции с Финляндией и Швецией по поводу НАТО не увенчались существенным прогрессом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Об этом изданию сообщили высокопоставленные источники, знакомые с ходом обсуждений. Ранее Турция заявляла, что заблокирует заявки двух стран на вступление в альянс из-за поддержки курдов.

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На переговорах, прошедших на этой неделе в Турции, стороны мало продвинулись в преодолении возражений, высказанных Анкарой ранее; не ясно, состоятся ли подобные обсуждения в будущем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на близких к делегациям чиновников, пожелавших сохранить анонимность.

"Это непростой процесс", — заявил в Reuters высокопоставленный турецкий чиновник. "Они (Финляндия и Швеция — Прим. ред.) должны предпринять конкретные шаги, которые будут трудными. Дальнейшие переговоры будут продолжаться". Отсутствие прогресса в дискуссии подтвердил и другой источник агентства.

Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в середине мая. Расширение альянса требует единогласной поддержки его членов, однако Турция заранее заявила, что не поддерживает прием двух североевропейских стран. По мнению Анкары, Финляндия и Швеция укрывают людей, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую турецкие власти считают террористической.

Впоследствии агентство Bloomerg сообщало, что Турция расширила свои условия. Помимо официального признания РПК террористами, Анкара также ожидает, что страну включат в программу производства истребителей F-35 и снимут с нее ограничения, связанные с приобретением российских С-400. По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, Турция ожидает, что Финляндия и Швеция предпримут "конкретные действия", прежде чем его страна отзовет свои возражения.

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