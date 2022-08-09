Reuters: российские авиакомпании разбирают самолеты на запчасти — новые нельзя купить из-за санкций

Введенные против российских авиакомпаний ограничения не позволяют им ремонтировать и проводить техобслуживание своих бортов за границей — еще в мае Bloomberg предсказывал, что вскоре "Аэрофлоту" придется отправить часть своих бортов на запчасти. Впрочем, порядка 15% парка крупнейшей авиакомпании РФ все равно простаивает из-за запрета на полеты в Европу.

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"Аэрофлот" и другие российские авиакомпании начали разбирать принадлежащие им лайнеры на запчасти, которые теперь нельзя приобрести заграницей из-за санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в авиационной отрасли.

Как отмечает агентство, подобные меры соответствуют рекомендациям российского правительства, которые власти дали еще в июне. Тогда авиакомпаниям посоветовали разобрать несколько бортов на детали, чтобы остальные самолеты, произведенные за рубежом, проработали хотя бы до 2025 года.

По словам источников Reuters, сейчас уже разбирают два самолета "Аэрофлота": "почти совершенно новый" Airbus A350 и Sukhoi Superjet 100 российского производства, который во многом состоит из зарубежных деталей. Минтранс России и "Аэрофлот" не ответили на запрос агентства о комментариях.

Большая часть российского авиапарка состоит из западных пассажирских лайнеров, в случае "Аэрофлота" доля самолетов Boeing и Airbus составляет почти 80%. В мае агентство Bloomberg писало, что у крупнейшей российской авиакомпании есть запас деталей для ремонта и обновления своих бортов на три месяца, в дальнейшем "Аэрофлоту" придется разбирать часть самолетов на запчасти.

После начала вторжения в Украину российские авиакомпании потеряли возможность ремонтировать или проводить техобслуживание своих бортов в западных странах из-за санкций. Одновременно с этим для "Аэрофлота" и других авиалиний был закрыт доступ в европейское воздушное пространство — часть авиапарка теперь простаивает, именно эти самолеты теоретически можно разобрать. По подсчетам Reuters, основанным на данных Flightradar24, с конца июля не взлетали около 50 самолетов "Аэрофлота" (около 15% его парка).