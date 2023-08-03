Reuters: Россия начала кампанию по набору в свою армию в Казахстане

Казахстанским пользователям интернета начали показывать рекламные объявления, предлагающие им вступить в российскую армию, сообщает агентство Reuters. Потенциальным новобранцам предлагают единовременную выплату в размере 495 тысяч рублей (4800 евро).

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Как отмечают журналисты, объявления явно ориентированы именно на казахстанцев: на рекламных баннерах изображены флаги России и Казахстана, а также слоган "Плечом к плечу". Ссылка в объявлении ведет на сайт, который предлагает поступить на службу в армию РФ на Сахалине и был создан организацией, учрежденной местными властями.

Именно в Сахалинской области добровольцам обещают по 495 тысяч рублей за заключение контракта — об этом прямо пишет на своем сайте администрация Южно-Сахалинска. Обычно размер единовременной выплаты, которую предлагает Минобороны РФ, в 2,5 раза меньше.

Помимо единовременной выплаты тем, кто откликнется на объявление, обещают зарплату в размере не менее 190 тысяч рублей (1840 евро) в месяц, а также дополнительные пособия (их объем не уточняется).

О нескольких эпизодах, когда граждане Казахстана и других государств Центральной Азии присоединились к регулярной российской армии или ЧВК "Вагнер", сообщалось ранее, однако во всех таких случаях вербовка происходила на территории РФ.

Участие в военных конфликтах за рубежом, в том числе за деньги, нарушает законы Казахстана. Уголовный кодекс республики предусматривает за это наказание до 9 лет лишения свободы. Аналогичные нормы действуют, например, в Кыргызстане — в мае суд в Бишкеке приговорил местного жителя по статье о наемничестве за участие в войне против Украины на стороне России.