Задолго до начала полномасштабного вторжения, Россия создала в Украине разветвленную сеть тайных агентов, имевших задачу помочь продвижению войск. Согласно исследованию, проведенному британским информационным агентством Reuters, эти агенты внедрились гораздо глубже, чем считалось ранее.

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В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля, российская бронетехника достигла Чернобыльской АЭС. 169 бойцов Национальной гвардии Украины, которым было поручено охранять атомную электростанцию, сложили оружие без боя менее чем за два часа, что позволило России захватить Чернобыльскую АЭС, ядерное хранилище и ключевой плацдарм на пути к Киеву.

Расследование Reuters показало, что успех России в Чернобыле был не случайностью, а частью длительной операции Кремля по внедрению в Украину.

Пять человек, информированных о подготовке Кремля к войне, сообщили Reuters, что ближайшее окружение президента России Владимира Путина было убеждено, что с помощью этих агентов России потребуется небольшой военный контингент и всего несколько дней, чтобы заставить администрацию президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, бежать или капитулировать.

Опросив десятки официальных лиц в России и Украине, а также изучив украинские судебные документы и заявления следователей о поведении людей, работающих на Чернобыльской АЭС, агентство Reuters обнаружило, что внедение агентов было намного глубже, чем публично признавалось.

"Помимо внешнего врага, у нас, к сожалению, есть внутренний враг, и этот враг не менее опасен", — заявил в интервью секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он сказал, что у России были агенты в секторах обороны, безопасности и правоохранительных органов Украины во время вторжения. Данилов отказался назвать их имена, но признал, что этих предателей следует "нейтрализовать" любой ценой.

Судебные документы и свидетельские показания, приведенные в расследовании Reuters, показывают роль начальника охраны Чернобыльской АЭС Валентина Витера, находящегося под стражей и под следствием за оставление своего поста. Витера также подозревают в государственной измене.

Источник новостей, непосредственно информированный о планах Кремля по вторжению, сообщил Reuters, что российские агенты были отправлены в Чернобыль в прошлом году для подкупа чиновников и подготовки к бескровному захвату АЭС.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить это утверждение. Однако Государственное бюро расследований Украины заявило, что ведет расследование в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Андрея Наумова, которого подозревают в государственной измене путем передачи секретов безопасности Чернобыля иностранному государству.

Источники подтвердили сообщения западных спецслужб о том, что Кремль готовил владельца отеля Олега Царева к руководству марионеточным правительством в Киеве. Свою роль в планах Кремля сыграл и украинский политик Виктор Медведчук, имевший зашифрованную телефонную линию с Кремлем.

Однако планы России по захвату власти в Киеве провалились. Одной из причин стала неспособность агентов выполнить поставленные перед ними задачи. Сети российских агентов удалось лишь посеять недоверие к Украине и показать недостатки Службы безопасности Украины.