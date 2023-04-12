Reuters: Сербия согласилась поставлять оружие Украине. В Белграде это отрицают

В документах, предположительно утекших из Пентагона, есть свидетельства того, что Сербия обязалась оказать военную поддержку Украине, сообщает агентство Reuters. Возможно, поставки уже состоялись.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среди десятков американских документов, обнаруженных в открытом доступе в последние недели, есть в том числе файл с перечислением "оценочных позиций" европейских правительств по вопросам обучения украинских военных и оказания "летальной" помощи, то есть предоставления оружия.

Судя по этим данным, Сербия отказалась обучать бойцов ВСУ, но "обязалась отправить летальную помощь или уже ее предоставила". В документе также говорится, что у Белграда есть политическая воля и технические возможности поставлять Украине оружие и в будущем. Соответствующий файл датирован 2 марта 2023 года и помечен грифом "Секретно". Подтвердить подлинность документа журналистам Reuters не удалось.

Министр обороны Сербии Александр Вулин назвал "ложью" сообщения о том, что страна согласилась поставить оружие Украине, утверждает российское государственное агентство РИА "Новости". В Киеве и Москве публикацию Reuters пока что официально не комментировали. В Пентагоне на запрос журналистов о комментарии не ответили.

Сербия — единственная европейская страна, отказавшаяся наложить на Россию санкции за вторжение в Украину, отмечает Reuters. По отношению к полномасштабной войне Белград публично занимает нейтральную позицию — президент Сербии Александр Вучич пытается и сохранить тесные связи с Кремлем, и не лишить свою страну возможности вступить в Евросоюз.