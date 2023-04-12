Reuters: Сербия согласилась поставлять оружие Украине. В Белграде это отрицают

В документах, предположительно утекших из Пентагона, есть свидетельства того, что Сербия обязалась оказать военную поддержку Украине, сообщает агентство Reuters. Возможно, поставки уже состоялись.
Среди десятков американских документов, обнаруженных в открытом доступе в последние недели, есть в том числе файл с перечислением "оценочных позиций" европейских правительств по вопросам обучения украинских военных и оказания "летальной" помощи, то есть предоставления оружия.
Судя по этим данным, Сербия отказалась обучать бойцов ВСУ, но "обязалась отправить летальную помощь или уже ее предоставила". В документе также говорится, что у Белграда есть политическая воля и технические возможности поставлять Украине оружие и в будущем. Соответствующий файл датирован 2 марта 2023 года и помечен грифом "Секретно". Подтвердить подлинность документа журналистам Reuters не удалось.
Министр обороны Сербии Александр Вулин назвал "ложью" сообщения о том, что страна согласилась поставить оружие Украине, утверждает российское государственное агентство РИА "Новости". В Киеве и Москве публикацию Reuters пока что официально не комментировали. В Пентагоне на запрос журналистов о комментарии не ответили.
Сербия — единственная европейская страна, отказавшаяся наложить на Россию санкции за вторжение в Украину, отмечает Reuters. По отношению к полномасштабной войне Белград публично занимает нейтральную позицию — президент Сербии Александр Вучич пытается и сохранить тесные связи с Кремлем, и не лишить свою страну возможности вступить в Евросоюз.