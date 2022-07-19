Reuters: "Северный поток" возобновит работу после ремонта
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Поставки российского газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1" возобновятся после завершения ремонтных работ 21 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Подача газа продолжится, но не в полном объеме. "Газпром вернется к уровню, который был до 11 июля", — сказал один из собеседников агентства. Тогда "Газпром" сократил подачу газа до 40 процентов от плановой мощности, напоминает Reuters.

Один из собеседников связывает это с тем, что к 21 июля еще не будет установлена переданная Германией турбина Siemens для компрессорной станции "Портовая".

Ранее сообщалось, что швейцарская дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream AG приняла решение прервать поставки по двум ниткам управляемого ею трубопровода с 11 по 21 июля.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Rekomendācijas

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium