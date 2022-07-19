Reuters: "Северный поток" возобновит работу после ремонта

Поставки российского газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1" возобновятся после завершения ремонтных работ 21 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

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Подача газа продолжится, но не в полном объеме. "Газпром вернется к уровню, который был до 11 июля", — сказал один из собеседников агентства. Тогда "Газпром" сократил подачу газа до 40 процентов от плановой мощности, напоминает Reuters.

Один из собеседников связывает это с тем, что к 21 июля еще не будет установлена переданная Германией турбина Siemens для компрессорной станции "Портовая".

Ранее сообщалось, что швейцарская дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream AG приняла решение прервать поставки по двум ниткам управляемого ею трубопровода с 11 по 21 июля.