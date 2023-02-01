Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут дальнобойные ракеты GLSDB

США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут ракеты большой дальности, а также другие боеприпасы и вооружение, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. Об этом пишет "Новая газета. Европа".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По их данным, речь идет о поставках самонаводящихся ракет американско-шведской разработки GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км. Разработку вели компании Boeing и Saab Group. Это оружие запускается из ракетных комплексов типа M270 и HIMARS.

C начала войны США выделили Украине $26,7 млрд на помощь в области безопасности, в том числе поставили 20 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боекомплекты к ним. Сейчас в Украину для HIMARS поставляются ракеты GMLRS со спутниковой системой наведения дальностью до 80 км (50 миль).

Однако HIMARS способны запускать в том числе и более дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом действия более 300 км (200 миль). Ранее США отказывались поставлять их Украине. По неофициальным сведениям, Белый дом объясняет это тем, что Киев может использовать такие ракеты для ударов по территории России, что приведет к эскалации конфликта.

По сведениям Reuters, о новом пакете военной помощи будет объявлено уже на этой неделе.

В конце января советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти ведут переговоры о поставках ракет повышенной дальности, которые позволят атаковать объекты в Крыму, прежде всего артиллерийские склады и авиацию.