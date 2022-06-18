Reuters: США заморозили продажу Киеву четырех беспилотников

Реализация плана администрации Джо Байдена по продаже Украине четырех американских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle, способных нести ракеты Hellfire, приостановлена. Причина – опасения, что оборудование может попасть в руки врага. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

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Технические возражения были выдвинуты в ходе детальной проверки со стороны управления Пентагона, отвечающего за обеспечение безопасности американских военных технологий. Ранее продажа, которая обсуждалась с марта, была одобрена Белым домом, отметили три собеседника агентства.

Возражения связаны с тем, что радар и оптико-электронная система на беспилотниках могут представлять угрозу безопасности США в случае их попадания к российским военным.

Источники агентства сообщили, что это соображение изначально не было учтено, однако было затронуто на совещаниях в Пентагоне в конце прошлой недели.

Сделку может заблокировать Конгресс США

"Проверка безопасности технологий является стандартной практикой при передаче американских оборонных изделий всем международным партнерам. Все случаи рассматриваются индивидуально, исходя из их специфики. В рамках установленного процесса опасения, касающиеся национальной безопасности, доводятся до соответствующего утверждающего органа", — отметила представитель американского военного ведомства Сью Гоф.

Вопрос, дать ли зеленый свет сделке, рассматривается вышестоящими инстанциями в Пентагоне, однако сроки принятия решения неясны, сказал собеседник Reuters.

Одним из компромиссов могла бы стать замена комплектующих на менее передовые, однако на это могут уйти месяцы, отметил один из источников. В конечном итоге сделку еще может заблокировать Конгресс США.

Новый пакет военной помощи Украине

Президент США Джо Байден 1 июня объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARIS. Эти системы способны прицельно поражать цели на расстоянии до 80 километров. "Соединенные Штаты будут поддерживать наших украинских партнеров и предоставлять Украине вооружения и оборудование для обороны", — отметил Байден.

В свою очередь Госдепартамент США сообщил, что объем нового пакета военной помощи Украине составляет 700 млн долларов.