Reuters: Украина готовит 40 тысяч новобранцев для контрнаступления

Вооруженные силы Украины проводят обучение 40 тысяч человек для контрнаступления, цель которого — освободить захваченные российскими войсками территории. Об этом говорится в репортаже Reuters, корреспонденты которого поговорили как с новобранцами, так и с обучающими их военными.

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Штурмовые подразделения носят названия "Стальная граница", "Ураган", "Спартанец", "Червона Калина", "Рубеж", "Ярость", "Азов" и "Кара-Даг".

Подразделением "Стальная граница" командует Валерий Падитель, возглавлявший пограничные силы Украины во время обороны Мариуполя весной 2022 года. После падения "Азовстали" его взяли в плен, в сентябре он был освобожден в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.

Новобранцы и обучающие их военные заявили корреспондентам Reuters, что ожидают начала контрнаступления в ближайшие недели или месяцы.

МВД Украины объявило о наборе новобранцев в так называемую "Гвардию наступления" в феврале. Представители Национальной гвардии Украины в конце марта говорили, что получили более 35 тысяч заявок от желающих попасть в "Гвардию наступления". Глава МВД Украины Игорь Клименко отмечал, что среди добровольцев есть как бывшие военные и полицейские, так и люди без боевого опыта, в том числе женщины.