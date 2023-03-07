Reuters: Украина попросила у США кассетные боеприпасы, чтобы сбрасывать их фрагменты с дронов

Власти Украины попросили у США расширить военную помощь и включить в нее кассетные боеприпасы, содержимое которых Киев хочет использовать для атак беспилотников на российские силы. Об этом Reuters рассказали конгрессмены из комитета по вооруженным силам палаты представителей США Джейсон Кроу и Адам Смит.

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По их словам, Киев попросил предоставить кассетные бомбы МК-20 в дополнение к ранее запрошенным 155-мм артиллерийским кассетным боеприпасам. МК-20 обычно сбрасывают с самолетов, каждая такая бомба раскрывается в воздухе и выпускает более 240 суббоеприпасов.

По данным агентства, войска Украины собираются сбрасывать с дронов на силы противника не бомбу целиком, а лишь ее суббоеприпасы. Украинские военные, по словам Смита, считают, что суббоеприпасы МК-20 обладают лучшей бронебойной способностью, чем те боеприпасы, которые они сбрасывают с дронов на российскую бронетехнику сейчас.

С помощью таких бомб и усовершенствованных артиллерийских боеприпасов двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munitions, DPICM, выбрасывает 88 суббоеприпасов) Украина надеется получить преимущество в боях с Россией на востоке страны. В числе прочего Киев рассматривает кассетные боеприпасы как способ борьбы с атаками российских войск, которые волнами бросают солдат на штурм украинских позиций.

Кроу и Смит утверждают, что в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности украинские чиновники призвали представителей США лоббировать передачу кассетных боеприпасов. Однако нет уверенности, что Белый дом согласится на такие поставки, отмечает Reuters.

Критики идеи поставки в Украину кассетных боеприпасов заявляют, что при использовании таких бомб могут пострадать мирные жители. Кроме того, они полагают, что применение запрещенного оружия подорвет моральный авторитет Киева, чем может воспользоваться Россия.

В Украине сообщение агентства пока не комментировали.

Кассетные боеприпасы — это снаряды, от которых во время полета отделяется кассетная часть с мелкими суббоеприпасами. Они рассеиваются и падают на большой площади. Их отдельная опасность в том, что иногда они не взрываются и минируют территорию; иногда эти маленькие бомбы находят дети. В 2008 году более 100 стран подписали конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов. Украины, США и России среди них нет.

Издание Foreign Policy писало, что в конце 2022 года Турция начала отправлять в Украину кассетные артиллерийские боеприпасы после того, как США отказались поставлять это оружие. Представители украинской стороны это отрицали.

На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что если Киеву предоставят кассетные боеприпасы, эти снаряды будут использовать только против российской армии.

Согласно докладу международной инициативной группы по борьбе с кассетными боеприпасами Cluster Munition Coalition, Украина — единственная страна мира, где в 2022 году применялись кассетные боеприпасы. К 1 июля правозащитники зафиксировали, что Россия применяла такое оружие по меньшей мере в десяти из 24 регионов Украины. Украинские военные, по данным Cluster Munition Coalition, могли использовать кассетные боеприпасы по крайней мере трижды — в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.