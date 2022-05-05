Reuters: в Буче находились спецназовцы Росгвардии и псковские десантники
Foto: AP/Scanpix/LETA

Журналисты агентства Reuters смогли установить личности некоторых российских солдат, которые находились в украинской Буче.

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В частности, они обнаружили в городе удостоверение личности сотрудника спецподразделения "Витязь", входящего в Росгвардию.

Кроме того, любовное письмо, оставленное в одном из домов, занятых российскими силами, свидетельствует, что в Буче была также размещена 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия из Пскова, говорится в расследовании агентства.

Письмо было направлено на имя мужчины, который, как удалось выяснить журналистам, оказался десантником из Пскова. Личность еще одного военного из той же дивизии удалось установить, благодаря граффити с надписью Wolf_68, оставленном на стене одного из украинских домов.

Кроме того, на основе видеозаписей и свидетельств очевидцев Рейтер удалось подтвердить, что в Буче находились несколько подразделений чеченских военнослужащих.

В начале апреля мир потрясли фотографии тел украинских мирных жителей, оставшихся на улицах Бучи, пригороде Киева, после того, как российские войска покинули город. Россия утверждает, что изображения и кадры с погибшими сфабрикованы, не предоставляя при этом никаких доказательств.

По состоянию на 4 мая, полиция Киевской области обнаружила уже 1235 тел мирных жителей в регионе.

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BBC News Русская служба:

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