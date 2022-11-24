Reuters: в середине ноября прошли переговоры между Россией и Украиной. Обсуждали пленных и аммиак

Представители России и Украины провели переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах 17 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Обсуждалась возможность возобновления экспорта российского аммиака через Украину и обмен военнопленными. Официально стороны не подтверждают факт переговоров.

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Обмен военнопленными, по данным источников агентства, это условие, выдвинутое украинской стороной в ответ на просьбу России возобновить экспорт российского аммиака через украинский отрезок трубопровода Тольятти — Одесса.

Аммиак — важный компонент российского экспорта в страны Африки и Азии, он используется для производства удобрений.

Москва, по данным Reuters, просит включить договоренность о возобновлении работы аммиакопровода в "зерновую сделку".

В среду российский президент Владимир Путин заявил, что Москва проработает с ООН вопрос возобновления прокачки аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса в рамках зерновой сделки. Поставки по нему были бы выгодны всем сторонам, сказал Путин.

При этом, по информации источников, встреча в ОАЭ прошла без участия представителей ООН, хотя именно ей принадлежит центральная роль в переговорах о разблокировке украинских портов для экспорта продовольствия.

15 ноября британская Financial Times сообщала (также со ссылкой на источники), что Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу в рамках зерновой сделки, продленной 18 ноября еще на 120 дней.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил агентству Reuters, что согласится с запуском аммиакопровода в случае освобождения Россией украинских военных.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков исключил тогда возможность такого размена. "Разве люди и аммиак — это одно и то же?" — говорил Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль рассмотреть такую идею.

Ни украинская, ни российская сторона напрямую не подтверждают факт встречи в ОАЭ.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил Reuters, что освобождение украинских военнопленных включено в повестку переговоров об открытии экспорта российского аммиака, но подчеркнул, что о встрече в ОАЭ ему неизвестно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу возможных переговоров России и Украины о возобновлении работы аммиакопровода.

"Нам вообще ничего не известно, ничего не могу сказать", — заявил журналистам представитель Кремля.