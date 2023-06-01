Reuters: власти ЮАР обсуждают перенос саммита БРИКС в Китай из-за ордера на арест Путина

Саммит стран БРИКС, который должен пройти в августе в Южной Африке, могут перенести в Китай, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Организаторы таким образом надеются избежать решения об аресте президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Один из популярных вариантов, рассматриваемых властями ЮАР — попросить Китай как предыдущего председателя группы провести саммит", — сказал высокопоставленный южноафриканский чиновник, пожелавший остаться анонимным. Китай, в отличие от Южной Африки, не ратифицировал Римский статут, регулирующий деятельность Международного уголовного суда (МУС).

Министр иностранных дел ЮАР Зейн Дангор сообщил журналистам, что окончательное решение еще не принято, а возможные варианты главы МИД стран БРИКС обсудят на встрече, которая сегодня начинается в Кейптауне.

Ранее на этой неделе бывший президент ЮАР Табо Мбеки заявил в интервью, что саммит вряд ли пройдет в Южной Африке. "Из-за наших юридических обязательств мы должны арестовать президента Путина, но мы не можем этого сделать", — сказал Мбеки.

30 мая стало известно, что власти ЮАР предоставили дипломатический иммунитет участникам встречи министров иностранных дел и саммита глав государств БРИКС, которые в этом году пройдут в республике. Позднее МИД страны опубликовал заявление, в котором отметил, что этот иммунитет "не имеет приоритета над любым ордером, выданным любым международным судом в отношении любого участника конференции".

В марте Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам детей при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их считают причастными к незаконному вывозу детей с оккупированных территорий Украины.

Поскольку ЮАР подписала Римский статут, власти страны обязаны арестовать российского лидера в случае его визита в страну. Президент республики Сирил Рамафоса в конце апреля заявил, что Южная Африка выйдет из МУС до визита Путина; позднее это утверждение было отозвано.

В начале мая газета Sunday Times со ссылкой на собственные источники писала, что южноафриканские власти попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС, предложив принять в нем участие по видеосвязи.