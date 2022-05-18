Reuters: военных с "Азовстали" привезли в бывшую исправительную колонию в Еленовке

Семь автобусов с украинскими военными, выехавшими сегодня с мариупольского завода "Азовсталь", прибыли в бывшую исправительную колонию в поселке Еленовка, который находится под контролем "ДНР". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

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Azovstal fighters brought to Russian-controlled Olenivka after surrender — witness https://t.co/VzWj4Sbh5I pic.twitter.com/nNwua9fmTw — Reuters (@Reuters) May 17, 2022

Как пишет "Новая газета. Европа", о том, что на "Азовстали" продолжается эвакуация украинских бойцов, агентство сообщило сегодня вечером. Собеседники Reuters отмечали, что среди военных, направляющихся в "ДНР", скорее всего, нет раненых.

Service members of Ukrainian forces who have surrendered after weeks holed up at Azovstal steel works are seen inside a bus driving away under escort of the pro-Russian military in Mariupol, Ukraine May 17, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko pic.twitter.com/6rWuKddapy — Idrees Ali (@idreesali114) May 17, 2022

Накануне стало известно, что 54 тяжелораненых бойца и еще 211 военных были по соглашению России и Украины эвакуированы на территорию, подконтрольную "ДНР". В Минобороны Украины заявили, что военных с "Азовстали" планируют вернуть домой через процедуру обмена. Такое решение высшее военное командование приняло для сохранения жизней украинцев.

В российском минобороны это назвали "сдачей в плен". Вскоре после этого в Госдуме предложили запретить обмен бойцов полка "Азов" на российских военных из-за того, что первые якобы являются "нацистскими преступниками", и снять мораторий на смертную казнь ради их убийства.

Тем временем в Следственном комитете России уже сообщили о планах допросить украинских военных, выехавших на территорию "ДНР". "Российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям", — заявили в силовой структуре.