Reuters: военных с "Азовстали" привезли в бывшую исправительную колонию в Еленовке
Foto: AP/Scanpix/LETA

Семь автобусов с украинскими военными, выехавшими сегодня с мариупольского завода "Азовсталь", прибыли в бывшую исправительную колонию в поселке Еленовка, который находится под контролем "ДНР". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

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Как пишет "Новая газета. Европа", о том, что на "Азовстали" продолжается эвакуация украинских бойцов, агентство сообщило сегодня вечером. Собеседники Reuters отмечали, что среди военных, направляющихся в "ДНР", скорее всего, нет раненых.

Накануне стало известно, что 54 тяжелораненых бойца и еще 211 военных были по соглашению России и Украины эвакуированы на территорию, подконтрольную "ДНР". В Минобороны Украины заявили, что военных с "Азовстали" планируют вернуть домой через процедуру обмена. Такое решение высшее военное командование приняло для сохранения жизней украинцев.

В российском минобороны это назвали "сдачей в плен". Вскоре после этого в Госдуме предложили запретить обмен бойцов полка "Азов" на российских военных из-за того, что первые якобы являются "нацистскими преступниками", и снять мораторий на смертную казнь ради их убийства.

Тем временем в Следственном комитете России уже сообщили о планах допросить украинских военных, выехавших на территорию "ДНР". "Российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям", — заявили в силовой структуре.

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