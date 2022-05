Reuters: военных с "Азовстали" привезли в бывшую исправительную колонию в Еленовке

Семь автобусов с украинскими военными, выехавшими сегодня с мариупольского завода "Азовсталь", прибыли в бывшую исправительную колонию в поселке Еленовка, который находится под контролем "ДНР". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Как пишет "Новая газета. Европа", о том, что на "Азовстали" продолжается эвакуация украинских бойцов, агентство сообщило сегодня вечером. Собеседники Reuters отмечали, что среди военных, направляющихся в "ДНР", скорее всего, нет раненых.

Service members of Ukrainian forces who have surrendered after weeks holed up at Azovstal steel works are seen inside a bus driving away under escort of the pro-Russian military in Mariupol, Ukraine May 17, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko pic.twitter.com/6rWuKddapy